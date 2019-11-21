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Macaristan'da Dünya Bilim Forumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 23:58 | Son Güncelleme

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: - "2023'te, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde bu forumu Türkiye'de düzenleyelim diye arzuluyoruz. Bununla ilgili girişimlerde bulunacağız"

BUDAPEŞTE (AA) - Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Dünya Bilim Forumu'nun çok önemli bir toplantı olduğunu, etkinliğin 2023'te Türkiye'de düzenlenmesi için girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Dünya Bilim Forumu'na katılmak üzere Macaristan'da bulunan Prof. Dr. Şeker ile Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Türkiye Maarif Vakfı, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü ve Türk-Macar Öğrenci Derneği (KAPU) tarafından düzenlenen programda ülkedeki Türklerle buluştu.

Şeker, program sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Bilim Forumu'nda dünyanın birçok bölgesinden değerli akademisyenlerin bir araya geldiğini, farklı sorunların ele alındığını ve verimli toplantıların gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu yılki forumda ana konularının bilim, bilimsel etik ve birey sorumluluğu kavramlarından oluştuğunu ifade eden Şeker, Dünya Bilim Forumu'nun çok önemli bir toplantı olduğunu, forumun 2021'de Güney Afrika'da gerçekleştirileceğini belirterek, ''2023'te Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde bu forumu Türkiye'de düzenleyelim diye arzuluyoruz. Bununla ilgili girişimlerde bulunacağız.'' dedi.

Ziyaret kapsamında, Macar Bilimler Akademisi yetkilileri ile de bir araya geldiklerini ifade eden Şeker, Türkiye Bilimler Akademisi ve Macar Bilimler Akademisi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, ortak proje düzenlenmesi konularını görüştüklerini söyledi.

Acar ve Şeker, Macaristan'da faaliyet gösteren Türk resmi ve sivil toplum kuruluşları yöneticileriyle de görüştü.

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Dünya Bilim Forumu Macaristan Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı (TÜBA) Prof. Dr. Muzaffer Şek

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