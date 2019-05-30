Macaristan'da Gezi Teknesi Battı 7 Kişi Öldü 19 Kişi Kayıp

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, Tuna nehrindeki bir gezi teknesinin batması sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, 20’ye yakın kişi de kayboldu. Teknenin Güney Koreli turistleri taşıdığı belirtildi.

Güney Koreli turistleri taşıyan gezi teknesinin bir gemiyle nehrin Macaristan parlamento binası yakınlarındaki bölgede çarpıştığı ve alabora olduğu açıklandı. Bölgedeki aşırı yağışlar nedeniyle Tuna nehrideki akıntının çok güçlü olduğu ve teknedekilerin akıntıya kapıldıkları belirtiliyor.

Güney Kore yardım gönderdi

Seul’de açıklama yapan Güney Kore Dışişleri Bakanı, Macar makamları tarafından kendilerine iletilen bilgiye göre, gezi teknesinde 30 turist ve 3 tur rehberinin bulunduğunu söyledi. Açıklamaya göre 7 Güney Koreli turist de yardım ekipleri tarafından kurtarıldı.

Güney Kore Devlet Başkanı Sözcüsü de yaptığı açıklamada “Moon Jae-in, yardım çalışmalarında Macaristan hükümetiyle acilen işbirliği yapılması konusunda talimat verdi” dedi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, 18 Güney Koreli yetkilinin de aralarında bulunduğu acil yardım ekibinin, Macaristan’a gönderildiğini söyledi. Giden ekibin, yakınlarını kaybedenlere danışman hizmeti de verecekleri belirtildi.