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Macaristan'da Gezi Teknesi Battı 7 Kişi Öldü 19 Kişi Kayıp

30.05.2019 11:26 | Son Güncelleme

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Tuna nehrindeki bir gezi teknesinin batması sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, 20’ye yakın kişi de kayboldu.

Macaristan'da Gezi Teknesi Battı 7 Kişi Öldü 19 Kişi Kayıp

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, Tuna nehrindeki bir gezi teknesinin batması sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, 20’ye yakın kişi de kayboldu. Teknenin Güney Koreli turistleri taşıdığı belirtildi.

Güney Koreli turistleri taşıyan gezi teknesinin bir gemiyle nehrin Macaristan parlamento binası yakınlarındaki bölgede çarpıştığı ve alabora olduğu açıklandı. Bölgedeki aşırı yağışlar nedeniyle Tuna nehrideki akıntının çok güçlü olduğu ve teknedekilerin akıntıya kapıldıkları belirtiliyor.

Güney Kore yardım gönderdi

Seul’de açıklama yapan Güney Kore Dışişleri Bakanı, Macar makamları tarafından kendilerine iletilen bilgiye göre, gezi teknesinde 30 turist ve 3 tur rehberinin bulunduğunu söyledi. Açıklamaya göre 7 Güney Koreli turist de yardım ekipleri tarafından kurtarıldı.

Güney Kore Devlet Başkanı Sözcüsü de yaptığı açıklamada “Moon Jae-in, yardım çalışmalarında Macaristan hükümetiyle acilen işbirliği yapılması konusunda talimat verdi” dedi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, 18 Güney Koreli yetkilinin de aralarında bulunduğu acil yardım ekibinin, Macaristan’a gönderildiğini söyledi. Giden ekibin, yakınlarını kaybedenlere danışman hizmeti de verecekleri belirtildi.

Macar Ambulans Hizmetleri Sözcüsü, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada sudan 14 kişiyi çıkardıklarını söyledi. Bu kişilerden 7’sinin hayatını kaybettiğini diğer kişilerinse tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

Yoğun arama kurtarma faaliyeti

Kazanın yaşandığı noktadan itibaren kilometrelerce uzunluğunda bir hatta dev ışıklar, radarlar ve dalgıçlarla arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor.

Gezi teknesindekiler arasında 6 yaşında bir çocuğun da bulunduğu ancak çocuğun kurtulanlar arasında olmadığı ifade edildi.

Acil durum ekipleri Tuna nehrindeki güçlü akıntı nedeniyle tekneden düşen kişilerin kilometlerce ileriye sürüklenmiş olabileceklerini söylüyorlar. Saatler ilerledikçe kayıp kişilerden de umutlar kesiliyor.

Tuna nehri kenarında birçok noktada polis güvenlik kordonları oluşturdu. Arama çalışmaları nehrin şehir merkezindeki bölümlerinde de devam ediyor.

Akıntı hızı acil durum ekiplerini zorluyor

Tuna nehrindeki yüksek debi kurtarma çalışmalarını zorlaştırırken ekiplerin de zaman zaman can güvenliğini riske sokuyor.

Batan gezi teknesinin 27 metre uzunluğunda ve 60 yolcu kapasiteli olduğu açıklandı. Uzmanlar gezi teknesinin batmasına büyük bir gemiyle çarpışmış olmasının neden olduğunu belirtiyorlar.

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