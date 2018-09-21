Macaristan'da Hamza Şerif Resim Sergisi

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tatar sanatçı Hamza Şerif'in resim sergisi açıldı.
Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü Merkezi'ndeki etkinlikte ressam Hamza Şerif'in eserleri sanatseverlerle buluştu.
Ressam Şerif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide 41 eserinin yer aldığını ve eserlerinin Türk dünyası ve Türk ruhunu içerdiğini söyledi.
Batılı düşünürlerin göçebe halklarının kültürü ile ilgili yanlış düşüncelere sahip olduğuna dikkati çeken Şerif, Türk ve İslam dünyasının çok zengin bir sanat ve kültür mirasına sahip olduğunu kaydetti.
Programda Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü'nün kuruluşunun 5'inci yılı da kutlandı.
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