Macaristan’da Ödön Seçenyi Paşa Parkı açıldı

Macaristan’da Osmanlı İmparatorluğu’nda uzun yıllar paşalık yapan Macar Ödön Seçenyi Paşa’nın Tuna kıyısındaki yeni büstünün ve parkın açılışı yapıldı.

Osmanlı İmparatorluğu’nda 50 yıla yakın süre içinde İstanbul ve Anadolu’da çağdaş itfaiye altyapısının temellerini atan Ödön Seçenyi Paşa’nın Tuna kıyısında yeni büstünün açılışı, 180. doğum yıl dönümü olan 14 Aralık’ta yapıldı. Seçenyi Vakfı ve Dr. Jozsef Gazdag Lepp tarafından düzenlenen törene Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Macaristan Başbakanlık Müsteşarı Milletvekili Bence Tuzson, Macar-Türk Ticaret Odası (Turkcham) Başkanı Suat Karakuş, Gülbaba Vakfı Genel Müdürü İstvan Szalai, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yakup Gül katıldı. Szeçenyi Paşa’nın torunlarının çocukları, belediye başkanları ve kalabalık bir toplulukta törende hazır bulundu. Törende İstiklal Marşı ve Macar Milli Marşı okundu.

Büyükelçi Oktay konuşmasında, Sultan Abdülaziz’in isteği ile Macaristan’dan İstanbul’a gelen ve Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk itfaiye ve ilk ambulans kurucusu olarak tarihe geçen lakabı “Ateş Paşa” olan Ödön Seçenyi adına yapılan parkın ve büstün kendilerini gururlandırdığını söyledi. Üstün hizmetlerinden dolayı paşalık makamı verilen Ödön Seçenyi’ye Türk halkının müteşekkir olduğunu belirten Büyükelçi Oktay, Türkiye’nin Macar kahramanlarına sahip çıktığını, Ateş Paşa’nın da Türkiye ile Macaristan’ın ortak kahramanlarından biri olduğunu belirtti.

Turkcham Başkanı Suat Karakuş ise, parkın açılması için Gülbaba Vakfı ile birlikte Ateş Paşa’nın Osmanlı fesi ve Osmanlı liyakat madalyalarının yer aldığı büstü yaptırarak hediye ettiklerini ifade etti. Karakuş, parkın yapımına büyük katkı sağlayan Dr. Jozsef Lep Gazdag’a teşekkür ettiğini, bu dostluk parkının Türkiye ile Macaristan dostluğunun ve kardeşliğinin güçlenmesini sağlayacağını kaydetti.

