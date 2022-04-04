Macaristan’da Orban’ın “Ezici Zaferi”

Macaristan Başbakanı Victor Orban ülkesinde dün yapılan genel seçimi kazanarak, 12 yıldır kesintisiz sürdürdüğü iktidarını korudu.

Gayriresmi sonuçlara göre, Orban’ın lideri olduğu Fidesz Partisi ile Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu oyların yüzde 53,1’ini alarak, 199 sandalyeli parlamentoda 135 koltuk kazandı.

Muhalefet ittifakının lideri Peter Marki-Zay ise yüzde 35 oy alarak, parlamentoda 56 koltuğa sahip oldu. Aşırı sağcı “Bizim Ülkemiz (Mi Hazank)” Partisi ise oyların yüzde 6’sını alarak, parlamentoya 7 milletvekili sokabildi. Sonuçlara göre 135 milletvekili çıkarmayı başaran Fidesz, parlamentodaki 3’te 2’lik çoğunluğu da elde etmiş oldu.

Macaristan’ın 58 yaşındaki yaşındaki lideri Orban seçim zaferini, "Ay'dan bile görülebilecek kadar büyük bir zafer kazandık. Macaristan'ın egemenliğini ve özgürlüğünü savunduk" sözleriyle değerlendirdi.

Orban seçim kampanyasında, Avrupa ile ilişkileri onarma sözü veren Marki-Zay liderliğindeki altı partili muhalefet ittifakının “ülkeyi savaşa sürükleyebileceğini” savunmuştu.

49 yaşındaki muhalefet lideri Marki-Zay’de, Orban’ın “elindeki medya kontrolü ve yürüttüğü propaganda sayesinde seçimi kazandığını” söylerek, "Hayal kırıklığımı, üzüntümü gizlemek istemiyorum. Bunun dengesiz bir oyun olacağını biliyorduk. Fidesz'in oyların büyük çoğunluğunu aldığını kabul ediyoruz. Ancak bu seçimin demokratik ve özgür olup olmadığı konusunu hala tartışıyoruz" diye konuştu.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), seçimi izlemek için Macaristan'a bir heyet göndermişti.

Orban ülkesindeki muhalifler tarafından, demokrasi, basın özgürlüğü, azınlık ve eşcinsel hakları gibi konularda eleştiriliyor. Orban, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla da biliniyor.

