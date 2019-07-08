HABER

Macaristan’da Paks-2 NGS’de ilk inşaat ve montaj işleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 12:49 | Son Güncelleme

Rosatom’un mühendislik bölümü ASE EC JSC tarafından Macaristan’da kurulmakta olan Paks-2 NGS’nin inşaat ve montaj üssünün kurulmasına yönelik çalışmalar başladı.Çalışmaların başlaması dolayısıyla düzenlenen törene, Paks NGS’nin genişlemesinden sorumlu Bakan Janosh Shuli, ASE EC JSC’nin Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Paks - 2 NGS’nin Yapım Müdürü Alexander Khazin, Paks - 2 NGS’nin Genel Müdürü Istvan Lenkei ile ilk tesislerin inşaatından sorumlu KSZ Group Şirketi’nin inşaat bölümünün direktörü Zoltan Sharai katıldı.Çalışmalar çerçevesinde idari binalar, montaj atölyeleri, depolar gibi toplamda 80’den fazla yapı inşa edilecek.

Rosatom’un mühendislik bölümü ASE EC JSC tarafından Macaristan’da kurulmakta olan Paks-2 NGS’nin inşaat ve montaj üssünün kurulmasına yönelik çalışmalar başladı.
Çalışmaların başlaması dolayısıyla düzenlenen törene, Paks NGS’nin genişlemesinden sorumlu Bakan Janosh Shuli, ASE EC JSC’nin Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Paks - 2 NGS’nin Yapım Müdürü Alexander Khazin, Paks - 2 NGS’nin Genel Müdürü Istvan Lenkei ile ilk tesislerin inşaatından sorumlu KSZ Group Şirketi’nin inşaat bölümünün direktörü Zoltan Sharai katıldı.
Çalışmalar çerçevesinde idari binalar, montaj atölyeleri, depolar gibi toplamda 80’den fazla yapı inşa edilecek. Tüm bu yapılar önümüzdeki süreçte iki nükleer güç ünitesinin kurulumu için gerekli olacak.
Paks NGS’nin genişlemesinden sorumlu Bakan Janosh Shuli, “Macar ekonomisinin uzun vadeli rekabet gücü açısından, Macar işletmelerine ve halka ucuz yerli elektrik sağlanması son derece önemlidir” dedi. Nükleer santrallerin karbondioksit emisyonu olmadan endüstriyel ölçekte elektrik ürettiklerini belirten Shuli, bu nedenle, Macar iklim politikasının temelinin, nükleer enerjinin uzun süreli korunması ile birlikte güneş enerjisi payının artması olduğunu söyledi. Şu anda ülkenin elektrik ihtiyacının üçte birinin Macaristan’a komşu ülkelerdeki kömür istasyonlarında üretilen elektriğin satın alınmasıyla sağlandığını hatırlatan Bakan Shuli, “Bu nedenle, Paks-2 NGS projesi sadece iklim koruma hedeflerine ulaşmak için değil, aynı zamanda ithalat bağımlılığını azaltmak için de kilit öneme sahiptir. Macar Enerji ve Enerji Altyapısını Düzenleme Kurumu’nun (MEKN) son raporuna göre Macaristan, Bulgaristan’dan sonra AB ülkeleri içinde ucuz elektrik açısından ikinci sırada yer alıyor. Bu değerli yeri korumak için, enerji sepetindeki atom enerjisinin payını uzun vadede tutmak gerekir. Bu nedenle, yeni güç ünitelerinin kurulması özellikle önemlidir” diye konuştu.
Paks-2 NGS’nin İnşaat Direktörü, ASE EC JSC Kıdemli Başkan Yardımcısı Alexander Khazin, inşaat ve montaj çalışmalarının başlaması ile Paks-2 NGS projesinin önemli bir dönüm noktasına ulaştığını vurguladı. Khazin, “Paks’ta binaların inşaatının başlamasıyla birlikte, iki yeni güç ünitesinin yapımı için hazırlıklar başladı. Bundan sonra da sahada kesintisiz çalışma yapılacak. Paks-2 NGS’de en modern ve en güvenli nesil 3+ ünitelerden biri inşa edilecek. Hizmet ömrünü uzatma imkanı ile Macaristan’a karbondioksit emisyonu olmadan ucuz elektrik sağlayarak 60 yıl garantili ve güvenli bir şekilde çalışacaklar” diye konuştu.
Paks -2 NGS JSC’nin Genel Müdürü Istvan Lenkei ise “İşveren olarak Paks-2 NGS şirketi, proje üzerindeki çalışmaların kaliteli bir şekilde yürütülmesini istiyor. Bu nedenle genel yüklenici ASE ile yakından çalışıyoruz. Tesislerin yapımı, yeni güç ünitelerinin en sıkı uluslararası, Macar ve Avrupa güvenlik gerekliliklerine maksimum uyumu için gerekli olan 300 bin sayfalık teknik dokümantasyonun hazırlanmasına paralel olarak gerçekleştirilmektedir” ifadelerini kullandı.

PARTNERKeyifli vakit geçirmek istiyorsanız bir de bunları deneyinKeyifli vakit geçirmek istiyorsanız bir de bunları deneyin
Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıtBilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt
Arılar onu sokmuyorArılar onu sokmuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Yatak pozuyla gündem oldu!

Yatak pozuyla gündem oldu!

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Bacak güzeli seçilmişti! Gözaltına alındı

Bacak güzeli seçilmişti! Gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Esenyurt'ta çalışmalar sırasında yol çöktü cadde trafiğe kapatıldı!

Esenyurt'ta yol çöktü!

Aksaray'da freni patlayan zift yüklü tanker dehşet saçtı

Freni patlayan zift yüklü tanker dehşet saçtı!

MSB'nin Twitter'daki profil resmi değiştirildi

MSB'nin Twitter'daki profil resmi değiştirildi

ODTÜ'de 'yurt' gerginliği!

ODTÜ'de arbede!

Denizli'de turistleri taşıyan tur otobüsü kaza yaptı

Turistleri taşıyan tur otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.