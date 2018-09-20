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Macaristan'da polise taş atan Suriyeliye" terörizm"den 5 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 17:28 | Son Güncelleme

Polis ile düzensiz göçmenler arasında 3 yıl önce çıkan arbedede gözaltına alınarak yargılanan Suriyeli Ahmed H, ''terörizm'' suçundan 5 yıl hapse mahkum edildi

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan-Sırbistan sınır kapısında polis ile düzensiz göçmenler arasında 3 yıl önce çıkan arbedede gözaltına alınarak yargılanan Suriyeli Ahmed H, ''terörizm'' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

30 Kasım 2016'da 10 yıl hapse mahkum edilmesi kararının bir üst mahkeme tarafından bozulmasının ardından tekrar yargılanıp 7 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmed H'nin cezası bir üst mahkemede tarafından 5 yıla düşürüldü.

"Arbedede yer alarak sınırı yasa dışı ihlal etmek ve organize terör eylemi gerçekleştirmek" suçlarından 5 yıl hapis cezasının yanı sıra 10 yıl Macaristan'a girişi de yasaklanan Suriyeli Ahmed H. en erken, cezasının 3'te 2'lik kısmını ceza evinde geçirdikten sonra serbest kalabilecek.

AB ve ABD, Ahmed H'nin "terörizm" suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına tepki göstermişti.

- Olayın geçmişi

Davanın 2016'da görülen duruşmasında, sanığın, polisleri sınır kapısının 2 saat içinde açılmaması halinde polisler tarafından kurulan kordonu yıkmakla tehdit ettiği, sınırda toplanan kalabalığa megafon ile seslendiği, 3 kez polislere bazı cisimler attığı ve yasa dışı şekilde Macaristan'a girdiği iddia edilmişti.

Ahmed H. ise aile fertlerini güvenli ve meşru yollardan götürmek istediğini, bunda başarılı olamayınca Macaristan sınırına geldiğini, sınır kapısındaki arbedede yer almadığını, sadece aile üyelerine yardım etmeye çalıştığını, terörist olmadığını ve Macar kanunlarını hiçbir zaman ihlal etmek istemediğini söylemişti.

Macaristan-Sırbistan arasındaki Röszke-Horgos Sınır Kapısı'nda, 16 Eylül 2015'te, Macaristan'ın kapıları açması için yüzlerce düzensiz göçmen kapıyı zorlamış, bunun üzerine Macar polisi ile sığınmacılar arasında arbede çıkmıştı.

Macar polisinin tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etmesi üzerine düzensiz göçmenler de polise tahta parçaları, taş ve şişelerle karşılık vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan Suriyeli Ahmed H

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