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Macaristan’da tekne battı: 7 ölü, 21 kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 10:36 | Son Güncelleme

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Tuna nehrinde bir eğlence teknesinin başka bir tekne ile çarpışması sonucu batmasıyla 7 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi ise kayıp.Kaza, Macaristan’da dün akşam yerel saat ile 22.00’da şehrin ünlü Zincir Köprüsü ve Margaret Köprüsü arasında meydana geldi.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Tuna nehrinde bir eğlence teknesinin başka bir tekne ile çarpışması sonucu batmasıyla 7 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi ise kayıp.
Kaza, Macaristan’da dün akşam yerel saat ile 22.00’da şehrin ünlü Zincir Köprüsü ve Margaret Köprüsü arasında meydana geldi. Başkent Budapeşte’de Tuna Nehri’nde Güney Koreli turistleri taşıyan bir eğlence teknesi başka bir tekne ile çarpışarak battı. Macar parlamento binasına yakın bir noktada batan teknede bulunan 7 Güney Koreli turist hayatını kaybetti, kaybolan 21 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Acil servis sözcüsü Pal Gyorfi, kurtarılan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, eğlence teknesinin başka bir tekneyle çarpıştığı sırada içinde 33 Güney Korelinin bulunduğunu, 26 metrelik teknenin ayrıca 2 Macar mürettebatının bulunduğunu bildirdi.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in yardım çalışmaları için tüm kaynakların kullanılması çağrısı yaptı.

Macaristan’da tekne battı: 7 ölü, 21 kayıp

Macaristan’da tekne battı: 7 ölü, 21 kayıp

Macaristan’da tekne battı: 7 ölü, 21 kayıp

Macaristan’da tekne battı: 7 ölü, 21 kayıp

Macaristan’da tekne battı: 7 ölü, 21 kayıp

Macaristan’da tekne battı: 7 ölü, 21 kayıp

Macaristan’da tekne battı: 7 ölü, 21 kayıp

Macaristan’da tekne battı: 7 ölü, 21 kayıp

Macaristan’da tekne battı: 7 ölü, 21 kayıp

Macaristan’da tekne battı: 7 ölü, 21 kayıp

Macaristan’da tekne battı: 7 ölü, 21 kayıp

Macaristan’da tekne battı: 7 ölü, 21 kayıp

Macaristan’da tekne battı: 7 ölü, 21 kayıp

Macaristan’da tekne battı: 7 ölü, 21 kayıp

Macaristan’da tekne battı: 7 ölü, 21 kayıp

Macaristan’da tekne battı: 7 ölü, 21 kayıp

Macaristan’da tekne battı: 7 ölü, 21 kayıp

Macaristan’da tekne battı: 7 ölü, 21 kayıp

Macaristan’da tekne battı: 7 ölü, 21 kayıp
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