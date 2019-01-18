BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan-Sırbistan sınır kapısında polisle düzensiz göçmenler arasında 4 yıl önce çıkan arbedede gözaltına alınıp "terör" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Suriyeli Ahmed H, Macaristan Başbakanlık Ofisi'ne tazminat davası açtı.

Başkent Budapeşte'deki duruşmaya katılan Ahmed H, mahkemede Başbakanlık Ofisi'nce 2017'de ülke genelinde başlatılan kampanyada hakkında o dönem herhangi bir mahkumiyet kararı verilmemesine rağmen polislere taş atma suçundan mahkum edilmiş gibi gösterildiğini söyledi.

Kampanyanın ülke genelinde yaklaşık 8 milyon kişiye ulaştığını ve kişisel haklarının ihlal edildiğini belirten Ahmed H, Başbakanlık Ofisi'nden 8 milyon Macar forinti (yaklaşık 150 bin lira) tazminat talep etti.

Kendisine karşı planlı propaganda yürütüldüğünü ifade eden Ahmed H, ''Bir hukuk devletinde böyle bir şey olamaz.'' dedi.

Macar hükümetince 2 yıl önce ülke genelinde başlatılan Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros karşıtı kampanyada, ''Başka bir Soros organizasyonu Amnesty International da Macar sınırını koruyan polislere taşla saldıran ve bu yüzden mahkum edilen Ahmed H'nin birçok defa serbest bırakılmasını talep etti.'' ifadeleri yer almıştı.