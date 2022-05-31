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Macaristan'da uluslararası bir kara para aklama şebekesi çökertildi

30.05.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Macaristan polisi, iki yıl süren gizli bir soruşturmanın ardından çok geniş ilişkiler ağına sahip uluslararası bir kara para aklama şebekesini çökertti.

Macaristan'da uluslararası bir kara para aklama şebekesi çökertildi

Macaristan polisi, iki yıl süren gizli bir soruşturmanın ardından çok geniş ilişkiler ağına sahip uluslararası bir kara para aklama şebekesini çökertti.

Macaristan'da yaşayan 48 yaşında bir İsrail vatandaşının yönettiği şebeke, aracılar vasıtasıyla Macaristan'da firma kuruyor ya da var mevcut firmaları satın alıyordu.

Gerçek anlamda hiçbir ekonomik ya da ticari faaliyet göstermeyen bu şirketler ağının tek amacı, Macaristan'da açılan banka hesaplarına dünyanın dört bir yanından para akışının gerçekleşmesini mümkün kılmaktı.

Yatırım şirketleri statüsünde reklamları yapılan bu Macar şirketlerine döviz ya da kripto-döviz üzerinden para gönderilebiliyordu. Macaristan'a akan paraların neredeyse tamamının yolsuzluklarla ya da yasa dışı mali faaliyetler sonucu elde edilen ve aklanmak istenen paralar olduğu tahmin ediliyor.

Polisin açıklamalarına göre şebekenin Macaristan'da kontrol ettiği 94 şirketin 407 banka hesabına geçtiğimiz yıllarda akan para miktarının 50 milyon Euro civarında olduğu tahminleri yapılıyor.

Operasyonla birlikte el konulan hesaplarda ele geçirilen para miktarı ise şimdilik 2 milyon Euro.

Telefon

Başkent Budapeşte dahil Macaristan'ın 25 şehrinde 9 Mayıs'ta gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda 16 kişinin gözaltına alındığı da açıklandı.

Kara para aklama şebekesi satın aldığı ya da kurduğu şirketleri, belli bir maddi çıkar karşılığında bir şeyden haberi olmayan yoksul evsizlerin üzerine geçiriyordu. Bu nedenle de polis operasyonlarında yakalanan 44 sanıktan 34'ü kendi adlarına kurulan bu şirketlerin yasa dışı faaliyetleri üzerine hiçbir fikri olmayan evsizlerden oluşuyor.

Macar polisi, Macaristan'daki operasyonlara paralel olarak, Interpol ve Europol aracılığı ile 32 ülkede operasyonlar yapıldığını da açıkladı.

Şebekenin Macaristan'da kurduğu şirketler üzerinden aklanan milyonlarca Euroluk kara paranın akıbeti ise bilinmiyor.

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