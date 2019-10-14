Macaristan'da yerel seçim

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da düzenlenen yerel seçimlerde başkent Budapeşte'yi muhalefet partilerinin ortak adayı kazandı.

Resmi olmayan seçim sonuçlara göre, Başkent Budapeşte'de muhalefet partilerinin ortak adayı Gergely Karacsony yüzde 50,8, hükümette bulunan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonunun adayı İstvan Tarlos ise yüzde 44 oy aldı.

Budapeşte'nin 13 bölgesinde muhalefet, 7 bölgesinde ise Fidesz-KDNP adayı seçimi kazandı.

Ülkede 23 büyük kentin 13'ünde Fidesz-KDNP, 10'unda ise seçime ittifak halinde giren muhalefet adayları sonuca ulaştı.

Başbakan Viktor Orban, seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Macaristan'da hala Fidesz-KDNP ittifakının en güçlü siyasi oluşum olduğunu söyledi.

Başkent Budapeşte'nin 9 yıldan beri partisinin yönettiğine dikkat çeken Orban, bu seçimlerde başkenti kaybettiklerini ama Budapeştelilerin çıkarı için yeni seçilen belediye başkanı ile iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

8 milyon 25 bin seçmenin bulunduğu Macaristan'da seçime katılım oranı yüzde 48,5 olarak gerçekleşti.

