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Macaristan'daki Türk Konseyi temsilciliğine diplomatik dokunulmazlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 22:29 | Son Güncelleme

Macaristan'daki Türk Konseyi temsilciliğine diplomatik dokunulmazlık

BUDAPEŞTE (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) Macaristan'da temsilciliğine diplomatik dokunulmazlık tanıyan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Muhtar Tleuberdi ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev'in 19 Eylül'de açılışını yaptığı Türk Konseyinin Avrupa Temsilciliğiyle ilgili Macar Parlamentosunda kabul edilen yasa, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yasaya göre, Türk Konseyinin Avrupa Temsilcilik binası ve çalışanları, tam diplomatik dokunulmazlığa sahip olacak.

Temsilcilik Direktörünü, Macar Dışişleri Bakanı, Türk Konseyi üyelerinin onayıyla sadece Macar vatandaşlığına sahip kişiyi atayacak, temsilcilik binasının giderleri ve çalışanların maaşları da Macar devletince ödenecek.

Macaristan, 3 Eylül 2018'de Kırgızistan'ın Çolpan Ata kentinde düzenlenen Türk Konseyi zirvesinde gözlemci statüsü almıştı.

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Macaristan Türk Konseyi Türk Konseyinin Avrupa Temsilcilik binası

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