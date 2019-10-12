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Macaristan’daki Türkler’den YPG/PKK yandaşlarına tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 20:59 | Son Güncelleme

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, terör örgütü YPG/PKK’yı desteklemek amacı ile Türk Konsolosluğuna ilerlemeye çalışan terör yandaşlarına, kentte yaşayan Türkler tarafından tepki gösterildi.Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçiliği önünde gerçekleştirdikleri protesto gösterisine karşı toplanan Türk vatandaşları eylemcilere büyük bir ders verdi.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, terör örgütü YPG/PKK’yı desteklemek amacı ile Türk Konsolosluğuna ilerlemeye çalışan terör yandaşlarına, kentte yaşayan Türkler tarafından tepki gösterildi.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçiliği önünde gerçekleştirdikleri protesto gösterisine karşı toplanan Türk vatandaşları eylemcilere büyük bir ders verdi. Macaristan’daki Türk sivil toplum örgütleri tarafından toplanan Türk vatandaşlarına, Macar ve Azerbaycanlı vatandaşlar da bayraklarını taşıyarak destek verdi. Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Macaristan Macar-Türk Ticaret Odası (Turkcham), MÜSİAD ile Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) temsilcilerinin ve Macaristan’da yaşayan Türk vatandaşlarının katıldığı eylemde Macar polisi yoğun güvenlik önlemi aldı.

UID Macaristan Başkanı Mehmet İnceoğlu liderliğindeki Türk vatadaşları, PKK yandaşlarını şaşkına çevirdi. UID Macaristan Başkanı İnceoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verdiklerini söyledi.

MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar ise, Türkiye’yi protesto etmek isteyen YPG/PKK yandaşları tarafından atılmak istenen sloganları, karşı sloganlarla püskürttüklerini, bunda başarılı olduklarını ve karşı grubun kısa süre sonra protestolarını durdurarak olay yerinden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Turkcham Genel Sekreteri Mustafa Sezen ise, ‘‘Ülkemizin içinde bulunduğu durum ve terörizme karşı yaptığı haklı mücadele için Türkiye Büyükelçiliği önünde toplanmış bulunmaktayız. Buradaki amacımız yurt dışındaki Türklerin de birik ve beraberliğini bütün dünyaya göstermektir’’ dedi.

Gösterinin sona ermesinin ardından Türkiye’nin Macaristan Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Türk, Macar ve Azerbaycan vatandaşlarını Büyükelçilik bahçesine davet ederek gruba teşekkür etti. Katılımcıların tek tek ellerini sıkan Büyükelçi Oktay, ‘‘Türkiye’nin vatan toprağı olan Büyükelçiliğe hoş geldiniz. Bize verdiğiniz destekten dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Türkiye’nin haklı Barış Pınarı Harekatı’nın tek sebebinin Suriye’nin bu bölgesinde güvenlilik sağlayarak Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilerin yurtlarına dönmesini sağlamaktır’’ ifadelerini kullandı.

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