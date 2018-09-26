Macaristan'dan AB Komisyonu'na tepki

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopulos'un, mültecilerin AB ülkeleri arasında dağıtılması konusundaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Bakan Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Avramopulos'un, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerinde katıldığı bir panelde, AB üyesi ülkelere, mültecilerin dağıtılması için verdikleri sözlerini yerine getirmeleri çağrısında bulunmasına tepki gösterdi.

Avramopulos'un AB adına açıklama yapmasının kabul edilmez olduğunu, çünkü bazı üye ülkelerin mültecilerin dağıtılması konusuna karşı çıktığını öne süren Szijjarto, ''Avrupa Komisyonu Avrupa uluslarının iradesinin tersine hareket ediyor.'' dedi.

Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu ülkelerinin (V4) yanı sıra bazı AB ülkelerinin göçe karşı çıktığını savunan Szijjarto, ''Ne Macaristan, ne Vişegrad Grubu ülkeleri ne de başka bir Avrupa ülkesi göçü yasal hale getirmek istemiyor. AB Komisyonunun zorlamasına rağmen birçok AB üyesi göçmen ülke olmak istemiyor.'' diye konuştu.

Szijjarto ayrıca, ülkesinin BM'nin göçü küresel çapta düzenlemeyi amaçlayan sürecini de desteklemediğini hatırlattı.

Avramopulos katıldığı panelde, AB'nin, BM'nin hazırladığı göçmen paketi desteklediğini belirterek, AB üyesi ülkelere mültecilerin kabulü için verdikleri sözleri yerine getirmeleri çağrısında bulunmuştu.

