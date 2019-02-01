Macaristan'dan AB'nin Batı Balkan politikasına tepki

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Batı Balkan genişlemesini 2025 yılına kadar istememesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Macar Haber Ajansı'nın (MTI) haberine göre, Bakan Szijjarto yaptığı açıklamada, AB Komisyonu'nun, Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliği konusunda izlediği politikayı eleştirdi.

Szijjarto, Batı Balkan ülkelerinin AB üyesi olmasının, Avrupa'nın hem ekonomik hem de güvenlik açısından çıkarına olduğunu savundu.

Batı Balkanlar'da çok ciddi gerilimler olduğunu ve söz konusu ülkelerin AB entegrasyonu ile duruma hakim olunabileceğini savunan Szijjarto, ''6 yıl beklemeye hiç gerek yok. Bizce, Sırbistan ve Karadağ çok daha hızlı bir şekilde AB üyesi olabilir. Bu, hem Macaristan hem de tüm AB'nin ekonomik açıdan ve her şeyden önce güvenlik açısından çıkarınadır.'' diye konuştu.

