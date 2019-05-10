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Macaristan'dan Arnavutluk'un AB üyeliğine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 22:34 | Son Güncelleme

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto: - "AB, Arnavutluk ile üyelik müzakerelerini haziranda başlatmalı"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) Arnavutluk ile üyelik müzakerelerini haziranda başlatması gerektiğini söyledi.

Bakan Szijjarto, Macaristan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Arnavutluk Geçici Avrupa ve Dışişleri Bakanı Gent Cakaj ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Szijjarto, Macaristan'ın dış politikasında Batı Balkanların büyük öneme sahip olduğunu çünkü bölgenin barış ve istikrarının Orta Avrupa güvenliğini doğrudan etkilediğini belirtti.

Macaristan hükümetinin Arnavutluk'un AB üyeliğine şartsız destek verdiğini vurgulayan Szijjarto, "AB, Arnavutluk ile üyelik müzakerelerini haziranda başlatmalı" dedi.

Szijjarto, Batı Balkanlardaki istikrarın çok önemli olduğunu aksi takdirde teröristlerin göçmen krizini kullanarak AB bölgesine gelebileceklerini kaydetti.

Gent Cakaj ise ülkesinin üyelik şartlarını yerine getirdiğini ve bunu Avrupa Konseyi'nin de kabul ettiğini söyledi.

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Arnavutluk'un AB üyeliği Macaristan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto

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