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  4. Macaristan'dan Avrupa Halk Partisi Grubu Başkanı Weber'e tepki

Macaristan'dan Avrupa Halk Partisi Grubu Başkanı Weber'e tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 23:28 | Son Güncelleme

Macaristan'dan Avrupa Halk Partisi Grubu Başkanı Weber'e tepki

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da iktidardaki Macar Yurttaş Birliği Partisinin (Fidesz) Uluslararası İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Katalin Novak, Avrupa Parlamentosundaki (AP) Avrupa Halk Partisi (EPP) Grubu Başkanı Manfred Weber için "Bize demokrasi dersi vermesin, buna ihtiyacımız yok.'' ifadesini kullandı.

Novak, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Weber'in, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, EPP'de değişim yapılması talebiyle ilgili, ''EPP duruşunu değiştirmeyecek. Eğer birisi bu aileye dahil olmak istiyorsa değerlerini kabul etmeli. Hiç kimseden ne siyasi ne de seçim konusunda ders almamıza gerek yok.'' sözlerine tepki gösterdi.

Macaristan'da fikrini açıklayan hiç kimsenin azarlanmadığını belirten Novak, "EPP'de ise azarlanıyor mu? (Weber) Bize demokrasi dersi vermesin, buna ihtiyacımız yok.'' ifadesini kullandı.

Başbakan Orban, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, EPP'nin kendi değerlerine sahip çıkmadığını, bu yüzden değişim talep ettiklerini belirtmişti.

- Fidesz ve EPP arasındaki kriz

Macaristan hükümetinin, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile iş adamı George Soros'un fotoğrafını kullanarak başlattığı göçmen karşıtı kampanya büyük tepkilere neden olmuş ve iktidar partisi Fidesz'in Avrupa değerlerine uymaması nedeniyle EPP üyeliği askıya alınmıştı.

EPP'nin bazı üyeleri, Orban'ın partinin "Hristiyan demokrat" değerlerinden uzaklaştığını ve "Avrupa karşıtı kampanya yürüttüğünü" savunuyor.

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Avrupa Halk Partisi Grubu Başkanı Weber Fidesz ve EPP arasındaki kriz Katalin Novak Macaristan

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