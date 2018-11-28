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Macaristan'dan Avrupalı liberallere karşı kampanya

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 20:41 | Son Güncelleme

Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs: - "Macaristan'a yapılan siyasi saldırılara gereken cevabı veriyoruz"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, Avrupa Parlamentosundaki (AP) Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı'nın (ALDE) Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a karşı yaptığı reklam kampanyasına karşıt kampanya başlattığını söyledi.

Kovacs başkent Budapeşte'de, ALDE Başkanı Guy Verhofstadt'ın fotoğrafının ve "Terör saldırıları dolayısıyla 2015'ten bugüne yüzlerce kişi hayatını kaybetti ama Guy Verhofstadt göçmen krizi olmadığını söylüyor (2018.04.07.) Bu saçmalık." şeklinde ifadelerin yer aldığı mobil reklam panosu önünde basın toplantısı düzenledi.

Kovacs, ALDE'nin, Avrupa'nın ortak değerlerine saygı göstermediğini öne sürerek, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a karşı reklam kampanyası başlattığını, Macar hükümetinin ise söz konusu siyasi saldırıya gereken cevabı verdiğini belirtti.

Göçmen taraftarı liberal güçlerin Macaristan'a saldırdığını ancak hükümetinin bu saldırıları cevapsız bırakmadığını ifade eden Kovacs, "Macaristan'a yapılan siyasi saldırılara gereken cevabı veriyoruz. Bu araba da göçmenler ve liberallerin göçmen politikası hakkında ne düşündüğümüzü açıkça ortaya koyuyor." diye konuştu.

Kovacs ayrıca, mobil reklam panosunun ilerleyen günlerde hem Macaristan'da hem de Brüksel'de gösterileceğini söyledi.

ALDE, 6 Kasım'da Avrupa'nın ortak değerlerine saygı göstermediğini öne sürdükleri Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a karşı reklam kampanyası başlatmış, Başbakan Orban'ın fotoğrafı ile ''Başlangıçta sadece paramıza göz koydu ama şimdi Avrupa'nın birliğini yıkmak istiyor. Orban'ı durdur!" şeklinde ifadelerin yer aldığı mobil reklam panosunu tanıtmıştı.

ALDE tarafından hazırlanan reklam panosu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Halk Partisi (EPP), Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Brüksel'deki Macaristan Büyükelçiliği binaları önünde gösterilmişti.

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ALDE Başkanı Guy Verhofstad Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı Macaristan Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs

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