Macaristan'dan Avrupalı liberallere karşı kampanya

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, Avrupa Parlamentosundaki (AP) Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı'nın (ALDE) Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a karşı yaptığı reklam kampanyasına karşıt kampanya başlattığını söyledi.

Kovacs başkent Budapeşte'de, ALDE Başkanı Guy Verhofstadt'ın fotoğrafının ve "Terör saldırıları dolayısıyla 2015'ten bugüne yüzlerce kişi hayatını kaybetti ama Guy Verhofstadt göçmen krizi olmadığını söylüyor (2018.04.07.) Bu saçmalık." şeklinde ifadelerin yer aldığı mobil reklam panosu önünde basın toplantısı düzenledi.

Kovacs, ALDE'nin, Avrupa'nın ortak değerlerine saygı göstermediğini öne sürerek, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a karşı reklam kampanyası başlattığını, Macar hükümetinin ise söz konusu siyasi saldırıya gereken cevabı verdiğini belirtti.

Göçmen taraftarı liberal güçlerin Macaristan'a saldırdığını ancak hükümetinin bu saldırıları cevapsız bırakmadığını ifade eden Kovacs, "Macaristan'a yapılan siyasi saldırılara gereken cevabı veriyoruz. Bu araba da göçmenler ve liberallerin göçmen politikası hakkında ne düşündüğümüzü açıkça ortaya koyuyor." diye konuştu.