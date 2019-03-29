Macaristan'dan Azerbaycan gazı açıklaması

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin 2021 yılından itibaren Azerbaycan'dan doğal gaz almak istediğini ve bu konuda çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bakan Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin Orta Avrupa ülkelerini enerji alanında ciddi şekilde olumsuz etkilediğini ve doğal gaz ithalatının yarısından fazlasını Ukrayna üzerinden gerçekleştiren Macaristan'ın zor durumda kaldığını kaydetti.

Azerbaycan doğal gazının Macaristan'a ulaştırılması için Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile enerji konusunda ortak çalışma grubu kurma kararı aldıklarını belirten Szijjarto, ''Macaristan, 2021'den itibaren Azerbaycan'ın artan ve Avrupa'ya yönelen doğal gaz üretiminden pay almak için hazır.'' diye konuştu.

Ülkesinin enerji kaynaklarını çeşitlendirmek istediğine, bu kapsamda Azerbaycan doğal gazının ülkesi için çok önemli olduğuna işaret eden Szijjarto, söz konusu planın gerçekleşmesi durumunda Macaristan'ın doğal gaz tedariki konusunda ciddi anlamda rahatlayacağını vurguladı.

Azerbaycan'ın Türkiye ve Güney Avrupa ülkelerine yıllık 16 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettiğine dikkati çeken Szijjarto, Azerbaycan'da 500 milyar metreküpten fazla doğal gaza sahip 3 sahanın keşfedildiğini hatırlattı.

