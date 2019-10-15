Macaristan’dan “Barış Pınarı Operasyonu”na tam destek

Sınır güvenliğimizi artırmak ve ülkemize sığınan Suriyelilerin güven içinde ülkelerine dönmelerini sağlamak üzere, terör örgütlerine yönelik yürütülen Barış Pınarı Operasyonuna ilişkin, müttefik statüsündeki birçok ülkeden yalnızlaştırma yönünde tepki gelirken, Macaristan’dan Türkiye’ye tam destek geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli beraberindeki bir heyet ile birlikte Budapeşte Su Zirvesi’ne katılmak üzere Macaristan’a gitti. Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen ile bir araya gelen Bakan Pakdemirli, Macaristan’ın, Suriye’de devam etmekte olan “Barış Pınarı Operasyonu”na dair verdiği desteğin Türkiye için oldukça önemli olduğunu vurguladı. Pakdemirli, “Suriye Barış Pınarı Operasyonu kapsamında Türkiye’nin yalnızlaştırılması yönünde Macaristan’ın ülkemiz lehine sergilediği duruş için müteşekkiriz” dedi.

Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen ise Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı kapsamında tutumunun özellikle 2 noktada çok haklı olduğunu belirtti. Semjen, “Bunların birincisi sınır güvenliğini sağlaması diğeri ise Suriye halkının bağımsızlığı ve topraklarına yeniden dönmesi” dedi.

Sınırımızda bir terör devleti ve terör koridoru oluşturulmasına asla müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, “Suriye’deki varlık sebebimiz kendi güvenliğimiz ve yerel toplulukların güvenliğini sağlamak. Biz PKK/PYD ve DEAŞ’la mücadele ediyoruz. Orada yaşayan Kürtlerle, Araplarla, Türkmenlerle, Süryanilerle savaşmıyoruz. Kürtlerin, Arapların, Türkmenlerin ve Süryanilerin kendi topraklarında kendi evlerinde huzur içerisinde yaşaması için mücadele veriyoruz. Suriye’nin toprak bütünlüğüne en fazla ihtiyacı olan biziz, amacımız demografik yapıyı bozmak üzerine değil aksine demografik yapıyı yeniden tesis etmek üzerine. Avrupa Birliği, ABD, Arap Birliği ve bir takım ülkelerin bizi kınayan ifadeler kullanması ve bildiriler yayınlaması bizi üzdü. Bu süreçte Macaristan’ın yanımızda olması bizi memnun etti. Terör gruplarının finanse edilmesi ve silah sağlanması konusu ise bizleri çok rahatsız etti. Biz bu operasyon öncesi birlikte hareket ettiğimiz ve parçası olduğumuz tüm organizasyonlara gerekli bilgilendirmeleri yaptık” ifadelerini kullandı.