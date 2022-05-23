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Macaristan'dan Enerji Yatırımı Talebi

23.05.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Macaristan, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolüne ambargo uygulamaya başlamasından önce enerji yatırımı yapması talebini yineledi. Macaristan'ın bu talebi, Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle Rusya'ya uygulamayı planladığı yaptırımları hızla onaylamaya çalışan AB'yle zıtlaşması anlamına geliyor

Macaristan'dan Enerji Yatırımı Talebi

Macaristan, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolüne ambargo uygulamaya başlamasından önce enerji yatırımı yapması talebini yineledi. Macaristan'ın bu talebi, Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle Rusya'ya uygulamayı planladığı yaptırımları hızla onaylamaya çalışan AB'yle zıtlaşması anlamına geliyor.

AB Komisyonu, bu ayın başında Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi önerisi getirmişti. Ancak yaptırımlar henüz devreye girmedi. Macaristan, yaptırım planına en çok karşı çıkan ülke.

Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga, Pazartesi günü Brüksel'deki bakanlar toplantısında önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Önce çözüm, sonra yaptırım" dedi.

Macaristan Adalet Bakanı'nın bu açıklaması, AB liderlerinin 30 Mayıs'taki zirve toplantısından önce yaptırım anlaşmasına varmak için bazı AB hükümetlerinin yaptığı çağrıya ters düştü.

Rus petrolüne bağımlı olan Macaristan, rafinerileri yenilemek ve Hırvatistan'dan petrol aktaran boru hatlarını genişletmek için kısa vadede 800,8 milyon dolarlık yatırıma ihtiyacı olduğunu kaydediyor.

Macaristan ayrıca uzun vadede ekonomisini Rus petrolüne olan bağımlılıktan uzaklaştırmanın maliyetinin 18 milyar Euro'ya kadar çıkabileceğini belirtiyor.

AB Komisyonu geçen hafta, denize kıyısı olmayan ve Rusya dışındaki petrol kaynaklarına erişimi kısıtlı olan Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya gibi Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine 2 milyar dolarlık destekte bulunmayı teklif etmişti.

Bu ülkelere ayrıca Rus petrolüne bağımlılıktan kurtulmaları için daha uzun vadeli bir geçiş süreci önerildi.

Avrupa Komisyonu, uzun vadeli kaygıları gidermek için, Avrupa'nın Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığını 2027 yılına kadar sonra erdirmek için 210 milyar Euro'luk bir plan yayınladı. Ancak Komisyon, yeni yatırımların AB ülkeleri içinde nasıl paylaştırılacağına ilişkin ayrıntı vermedi.

Bir yetkilinin Pazartesi günü Reuters haber ajansına yaptığı açıklama, Macaristan'ın AB'yle yaşadığı çıkmazın sebebini doğrular nitelikte. Yetkili, Rus petrolüne uygulanacak ambargoya ilişkin anlaşmanın önündeki kilit engellerden birinin, Macaristan'da şu anda sadece Rus ham petrolünü işleyebilen iki rafinerinin diğer kaynaklara uyumlu hale getirilmesi için AB'nin Macaristan'a yapacağı ödemenin miktarıyla ilgili olduğunu söyledi.

AB diplomatlarının geçen haftaki toplantısında, aralarında Fransa, Litvanya, Belçika ve İrlanda'nın da bulunduğu bazı ülkelerin temsilcileri, önümüzdeki hafta yapılacak AB zirvesinden önce siyasi anlaşmazlığı önlemek için Macaristan'la uzlaşmaya varılması çağrısı yaptı.

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