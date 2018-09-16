Macaristan'dan Fransa'ya tepki

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, "Paris, Brüksel ve Strazburg'daki siyasetçiler düzensiz göçmenlerin geçişine izin vermek için Macaristan'ın sınır koruma hakkını elinden almaya çalışıyor ama Macar hükümeti Avrupalıların arzu ettiği gibi düzensiz göçe hayır diyor." ifadesini kullandı.

Bakan Szijjarto, Macaristan ve İtalya hükümetlerini eleştiren Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Nathalie Loiseau'ya tepki gösterdi.

Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Loiseau'nun Twitter hesabından yaptığı ''Fransa, Macaristan ve İtalya'nın aksine Avrupa ile ilgili tartışmalar düzenledi. Muhtemelen popülistler halka söz hakkı tanımaktan korkuyor.'' paylaşımını eleştirdi.

Macar hükümetinin düzensiz göçe karşı çıktığını ve bu konuda Avrupa'da sadece Macaristan'da halk oylaması yapıldığını söyleyen Szijjarto, Batı Avrupalı siyasetçilerin Macaristan'ın göç politikasına müdahale ettiğini öne sürdü.

Szijjarto, ''Paris, Brüksel ve Strazburg'daki siyasetçiler düzensiz göçmenlerin geçişine izin vermek için Macaristan'ın sınır koruma hakkını elinden almaya çalışıyor ama Macar hükümeti Avrupalıların arzu ettiği gibi düzensiz göçe hayır diyor.'' ifadelerini kullandı.

