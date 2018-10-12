Macaristan'dan Lüksemburg'a göçmen tepkisi

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin mülteci politikasını eleştiren Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn'a tepki gösterdi.

Bakan Szijjarto, Asselborn'un katı bir şekilde göçmen taraftarı bir siyasetçi olduğunu ve sürekli olarak göçmenleri Macaristan'a kabul ettirmeye çalıştığını iddia etti.

Macar hükümetinin göçmen taraftarı güçlerle mücadeleyi sürdüreceğini kaydeden Szijjarto, ''Macar hükümeti, Jean Asselborn ve Brüksel'deki göçmen taraftarı dostlarına karşı savaşacak. Brüksel'in ülkemizi göçmenlerle doldurmasına izin vermeyeceğiz.'' dedi.

Szijjarto, Avrupa Birliği'nde (AB) göçmen taraftarlarının çoğunlukta olduğunu ve düzensiz göçmenleri Macaristan'ın durdurduğundan dolayı Macaristan'ı ele geçirmek için her şeyi denediklerini de iddia etti.

Asselborn, Luxemburg Times gazetesine verdiği röportajda, Macaristan'ın yıllardır AB dış sınırlarının korunmasını talep ettiğini ancak şimdi ise AB sınır koruma ajansı Frontex kapsamında sınır korumasının güçlendirilmesi projesine karşı çıktığını belirtip, ''(Macaristan Başbakanı) Orban olmazsa mülteci krizi de olmaz.'' demişti.

