HABER

Macaristan'dan Romanya'ya protesto notası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 14:19 | Son Güncelleme

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Yardımcısı Levente Magyar: - "Valea Uzului olayları dolayısıyla Romanya'nın Budapeşte Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı ama kendisi diplomaside eşi benzeri görülmemiş şekilde diyaloğu reddetti"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Yardımcısı Levente Magyar, Romanya'nın Valea Uzului kentinde meydana gelen olaylar dolayısıyla Romanya'nın Budapeşte Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını ama kendisinin diyaloğu reddettiğini söyledi.

Magyar, düzenlediği basın toplantısında, Romanya'nın Valea Uzului kentinde bulunan Rumen aşırıcılarının Macar askeri mezarlığına izinsiz girdiğini ve "Macar karşıtı provokasyon" yaptığını kaydetti.

Yaşananlar nedeniyle Romanya'ya protesto notası verildiğini dile getiren Levente, ''Valea Uzului olayları dolayısıyla Romanya'nın Budapeşte Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı ama kendisi diplomaside eşi benzeri görülmemiş şekilde diyaloğu reddetti.'' diye konuştu.

Olaylarda mezarların tahrip edildiğini ve barışçıl gösteri yapan Macarların saldırıya uğradığını savunan Levente, Rumen güçlerinin duruma herhangi bir müdahalede bulunmadığını öne sürdü.

Romanya hükümetinden olaylarla ilgili açıklama beklediklerinin de altını çizen Levente, Romanya'daki Macar azınlığın barış içinde yaşaması için Macar hükümetinin Romanya ile iyi ilişkiler içinde olmak istediğini vurguladı.

Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Macar askerlerin yer aldığı anıt mezarın bulunduğu bölgeye Rumen belediyesi Rumen askerler için anıt mezar yapma kararı almıştı.

Belediyenin aldığı karara karşı çıkan ve olayı protesto eden bölgedeki Macar azınlık ve mezarlığın açılışına katılmak için gelen Rumenler arasında dün arbede yaşanmıştı.

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
Global Wellness Day Maratonu'nda ilk iki etap tamamalandıGlobal Wellness Day Maratonu'nda ilk iki etap tamamalandı
Rahatsızlanan kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldıRahatsızlanan kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Macaristan

En Çok Okunan Haberler

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Demir el' ile her işin üstesinden geliyor

'Demir el' ile her işin üstesinden geliyor

Yüzyıllardır ayakta! Gören hayran kalıyor

Yüzyıllardır ayakta! Tarihe kafa tutuyor

Bartın'da faciadan dönüldü

Bartın'da faciadan dönüldü

Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu

Tatilcilerin dönüş çilesi başladı!

Binlercesi bir arada! İşte Konya'nın rengarenk çiçek bahçesi

Binlercesi bir arada! Duyan oraya koştu

İşte teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar

İşte teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.