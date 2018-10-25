Macaristan'dan Sırbistan'ın AB üyeliğine destek

BELGRAD (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecini desteklediklerini belirterek, komşuları Sırbistan'ın katılım müzakerelerinde yeni fasıllar açması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında, Avrupa Entegrasyonu Bakanı Jadranka Joksimovic ile görüşen Szijjarto, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sırbistan'ın AB'ye üyelik sürecini desteklemelerinin en önemli nedenlerinden birinin, Sırbistan'ın gösterdiği ekonomik kalkınma olduğunu kaydeden Szijjarto, bu kalkınmanın Batı Balkanlar'ın geneline olumlu yansıdığını ifade etti.

Szijjarto, Batı Balkanlar'ın güvenliği açısından Sırbistan'ın kilit role sahip olduğunun altını çizerek, özellikle sığınmacıların göç yollarının yeniden aktif hale geldiği bu dönemde bölge istikrarının daha büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sırbistan'ın AB'ye katılım müzakerelerine de değinen Macar bakan, "Sırbistan'ın, aralık ayında düzenlenecek AB Hükümetlerarası Katılım Konferansı'nda 7 yeni fasıl açması için ellerinde geleni yaptıklarını vurguladı.

Sırp bakan Joksimovic de AB üyeliği yolundaki desteği için Macaristan'a teşekkür ederek, katılım müzakerelerinde yıl sonuna kadar olabildiğince fazla fasıl açmak istediklerini kaydetti.

Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecine de değinen Joksimovic, her iki tarafın da üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

