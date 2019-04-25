BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'daki Dil Yasası'nın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Yasa (Devlet Başkanı Petro) Poroşenko'nun ruhunu anımsatıyor." dedi.

Bakan Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, parlamentoda bugün kabul edilen Ukrayna dilinin devlet kurum ve kuruluşlarında kullanımını zorunlu hale getiren yasanın, ülkede yaşayan Macar azınlığın haklarını ihlal edeceğini savundu.

Devlet Başkanı Petro Poroşenko'yu Macar karşıtı siyasetle suçlayan Szijjarto, "Ukrayna Dil Yasası kabul edilemez. Yasa, Poroşenko'nun ruhunu anımsatıyor." yorumunda bulundu.

Szijjarto, ülkesinin Ukrayna ile iyi ilişkiler kurmak istediğini vurgulayarak, devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Vladimir Zelenskiy'in yaptığı açıklamaların kendileri için umut verici olduğunu kaydetti.

Ukrayna'da Parlamento Genel Kurulunda, Ukrayna dilinin devlet alanında işleyişini belirleyen yasa tasarısı, 331 milletvekilinden 278'inin oyuyla kabul edilmişti.

Kabul edilen tasarıya göre, devlet yöneticileri, milletvekilleri, Merkez Bankası çalışanları, hakim ve savcıların yanı sıra sözleşmeli askerler, eğitimciler ve sağlık kurumları çalışanları görevleri süresince Ukraynaca kullanacak.

Söz konusu yasa, özel hayatı ve dini törenleri kapsamayacak.

