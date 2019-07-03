Macaristan'dan Ukrayna'ya ilişkileri düzeltme çağrısı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'da yönetimin ülkede yaşayan Macar azınlığa yönelik tutumunu değiştirmesi halinde iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeleceğini ifade etti.

Szijjarto, Macar Haber Ajansına yaptığı açıklamada, Macaristan ile Ukrayna arasında uzun süredir devam eden krize yönelik açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da kabul edilen eğitim kanunu ve dil yasasıyla Macar azınlığın önceden kazandığı çeşitli hakları kaybettiğini öne süren Szijjarto, Ukrayna hükümetinin attığı adımların uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Avrupa normlarına ters olduğunu savundu.

Szijjarto, Ukrayna'nın bir önceki Cumhurbaşkanı Petro Proşenko'yu Macar düşmanı siyaset izlemekle suçladı, Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'nin açıklamalarını ise umut verici olarak niteledi.

Szijjarto, ''Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'nin açıklamaları umut verici ama bu da sadece temkinli iyimserliğe neden oluyor. Asıl dönüm noktası parlamento seçimleri sonrası Zelensky'nin, Macar azınlığa geçmişte kazandığı haklarını geri verip vermemesi olacak.'' değerlendirmesinde bulundu.