HABER

Macaristan'dan Verhofstadt'e tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 00:54 | Son Güncelleme

Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs: - ''Guy Verhofstadt, Avrupa Birliği'ni (AB) ve Macaristan'ı göçmenler ülkesine çevirmek istiyor''

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, Avrupa Parlamentosundaki (AP) Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Başkanı Guy Verhofstadt'ın, Avrupa'nın ortak değerlerine saygı göstermediğini öne sürdüğü Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a karşı reklam kampanyası başlatmasına tepki gösterdi.

Hükümet Sözcüsü Kovacs, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Verhofstadt ve liberal dostlarının, Macaristan'ın göçmenleri kabul etmemesinden dolayı Macaristan'a saldırdığını iddia etti.

Verhofstadt ve liberal dostlarının, Avrupa'yı göçmenlerla dolu bir kıtaya, Macaristan'ı ise göçmenler dolu bir ülkeye çevirmek istediğini öne süren Kovacs, ''Guy Verhofstadt, Avrupa Birliği'ni (AB) ve Macaristan'ı göçmenler ülkesine çevirmek istiyor. Macaristan hükümeti bu konudaki duruşunu değiştirmeyecek. Macarlar birçok defa göçmen ülkesi olmak istemediğini açıkça belirtti.'' diye konuştu.

Verhofstadt, Macaristan'da liberal demokrasinin tehlikede olduğunu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Avrupa'nın ortak değerlerine saygı göstermediğini öne sürerek Orban karşıtı reklam kampanyası başlatmıştı.
\

- Macaristan hakkındaki iddialar

AB değerlerini sistematik olarak ihlal ettiği öne sürülen ve Macaristan hakkında yaptırım prosedürü açılması çağrısının yapıldığı rapor, 12 Eylül'de AP'de oylanarak kabul edilmişti.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "AB değerlerine saygı göstermemesini" gerekçe göstererek Macaristan hükümet partisi Macar Yurttaş Birliği'nin (Fidesz) EPP'den atılmasını teklif etmişti.

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...
Mersin'de göçmenleri taşıyan tekne battı! Ekipler alarma geçtiMersin'de göçmenleri taşıyan tekne battı! Ekipler alarma geçti
İYİ Partili Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: 900 Suriyeli öğretmenin ataması yapıldıİYİ Partili Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: 900 Suriyeli öğretmenin ataması yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Guy Verhofstadt Macaristan Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Ahmet Kural'ın Sıla olayındaki savcılık ifadesi ortaya çıktı! Kavganın nedenini açıkladı

Ahmet Kural'ın Sıla olayındaki savcılık ifadesi ortaya çıktı! Kavganın nedenini açıkladı

Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu

Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu

Flaş gelişme! ABD'den 3 PKK'lı teröristin başına 12 milyon dolar ödül

Flaş gelişme! ABD'den 3 PKK'lı teröristin başına 12 milyon dolar ödül

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de göçmenleri taşıyan tekne battı! Ekipler alarma geçti

Mersin'de göçmenleri taşıyan tekne battı! Ekipler alarma geçti

İYİ Partili Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: 900 Suriyeli öğretmenin ataması yapıldı

İYİ Partili Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: 900 Suriyeli öğretmenin ataması yapıldı

Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.