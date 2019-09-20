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Macaristan’ın gelişmiş su teknolojileri İstanbul’da tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 10:53 | Son Güncelleme

Türkiye-Macaristan arasındaki ekonomik ilişkilere katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren ALX Hungary, İstanbul’da düzenlediği Su Teknolojileri Roadshow 2019 ile su yönetiminde yeni iş birliklerine zemin hazırladı.Macaristan ve Türkiye arasında ticari alanlarda diyaloğu artırmayı amaçlayan ALX Hungary’nin düzenlediği ve Macaristan’ın gelişmiş su teknolojilerinin tanıtıldığı “Su Teknolojileri Roadshow 2019”, Macar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.Türk ve Macar iş insanlarının bir araya geldiği ve “B2B” görüşmelerin gerçekleştiği Roadshow’a Macaristan İstanbul Başkonsolosu Ticari Ateşesi Zofia Kakas, ALX Hungary Türkiye Ülke Direktörü Mert Danişger, Macar Eximbank Ülke Direktörü Arda Tugay, ALX Hungary İş Geliştirme Uzmanı Seda Hewitt gibi isimler katıldı.Macaristan’ın su yönetimi konusunda lider firmalarından WaterScope, Budapest Waterworks, Pureco, Thermowatt’ın yanı sıra Macaristan Su Kümelenmesi’nin de yer aldığı etkinlikte su yönetiminin geleceği hakkında katılımcılara detaylı bilgi verildi.Roadshow’la ilgili bir değerlendirme yapan ALX Hungary Türkiye Ülke Direktörü Mert Danişger, Macaristan’ın su teknolojileri konusunda oldukça gelişmiş bir ülke olduğunu söyledi.

Macaristan’ın gelişmiş su teknolojileri İstanbul’da tanıtıldı

Türkiye-Macaristan arasındaki ekonomik ilişkilere katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren ALX Hungary, İstanbul’da düzenlediği Su Teknolojileri Roadshow 2019 ile su yönetiminde yeni iş birliklerine zemin hazırladı.
Macaristan ve Türkiye arasında ticari alanlarda diyaloğu artırmayı amaçlayan ALX Hungary’nin düzenlediği ve Macaristan’ın gelişmiş su teknolojilerinin tanıtıldığı “Su Teknolojileri Roadshow 2019”, Macar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Türk ve Macar iş insanlarının bir araya geldiği ve “B2B” görüşmelerin gerçekleştiği Roadshow’a Macaristan İstanbul Başkonsolosu Ticari Ateşesi Zofia Kakas, ALX Hungary Türkiye Ülke Direktörü Mert Danişger, Macar Eximbank Ülke Direktörü Arda Tugay, ALX Hungary İş Geliştirme Uzmanı Seda Hewitt gibi isimler katıldı.
Macaristan’ın su yönetimi konusunda lider firmalarından WaterScope, Budapest Waterworks, Pureco, Thermowatt’ın yanı sıra Macaristan Su Kümelenmesi’nin de yer aldığı etkinlikte su yönetiminin geleceği hakkında katılımcılara detaylı bilgi verildi.
Roadshow’la ilgili bir değerlendirme yapan ALX Hungary Türkiye Ülke Direktörü Mert Danişger, Macaristan’ın su teknolojileri konusunda oldukça gelişmiş bir ülke olduğunu söyledi. Mert Danişger, “Macaristan su konusunda çok ileri bir ülke. Ar-Ge ve kapasite olarak su teknolojileri konusunda çok gelişmiş durumda. Macar Hükûmeti, 2020 yılı sonuna kadar AB fonlarından da yararlanarak 1.2 milyar Euro’luk bir kaynağı, su ve atık su arıtmada kullanmayı planlıyor. Bu anlamda Su Teknolojileri Roadshow, Macarların geliştirdiği teknolojileri Türkiye’de uygulayabilmek için son derece yararlı bir ortam oluşturdu. Özellikle burada Türk ve Macar iş insanları arasında gerçekleşen birebir görüşmelerin, kısa süre içerisinde somut iş birliklerine zemin hazırlaması en büyük arzumuz” diye konuştu.
Mert Danişger, aynı şekilde Avrupa’nın en düşük kurumlar vergisi oranı ve cazip teşvik sistemiyle Macaristan’ın Türk yatırımcılara büyük fırsatlar vadettiğini de sözlerine ekledi.

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