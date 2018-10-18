Macaristan'ın Milli Gün resepsiyonu başkentte kutlandı

Büyükelçi Kiss de Macarların tıpkı Türk milleti gibi tarihi boyunca fırtınalar ve stresli dönemler tecrübe ettiğini, onurları ve cesaretleriyle özgürlük ve bağımsızlığı kazanmak için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

Macaristan'ı Avrupa'daki en değerli ortaklardan biri olarak addettiklerini belirten Batur, "Tarihi ve kültürel alanlarda zaten çok iyi ilişkilere sahip olduğumuz Macaristan ile bu ilişkileri ekonomi ve ticaret alanlarında da daha ileriye taşımayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Batur, burada yaptığı konuşmada, Macarlar ile çok köklü ilişkilere sahip olduklarını dile getirdi.

Davete, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve bazı ülkelerin büyükelçilerinin yanı sıra Ankara'da görev yapan çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat ve gazeteci katıldı.

Macarların 1956'da mahrumiyet ve diktatörlüğe karşı savaştığını, ihtilalin, trajik mağlubiyetine karşın meyvesini verdiğini anlatan Kiss, "Bugün özgürce yaşıyoruz ve bu başarıyı kutlamak için birçok geçerli sebeplerimiz bulunuyor." dedi.

Günümüzde bu özgürlüğü ve milli kimliği koruma görevinin hala devam ettiğini vurgulayan Kiss, "Kendi temel değerlerimize saygı duymak, kendinden emin biçimde dostlara saygı duymak ve diğer milletlerle ilişkilerimizi güçlendirmek anlamına gelmektedir." ifadesini kullandı.

Macaristan Büyükelçisi sıfatıyla 2 ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmenin kendisinin asli ve memnuniyet verici görevi olduğunu ifade eden Kiss, bunun için her 2 tarafta da siyasi iradenin mevcut olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekim başında Macaristan'a yaptığı geziye de değinen Kiss, ziyaret sonucunda ekonomi, ticaret, kültür ve eğitim alanlarında ilişkileri daha da yoğun bir seviyeye ulaştırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından kutlama pastasının kesildiği resepsiyon, Macar müziği eşliğinde davetlilere ikramda bulunulmasıyla sona erdi.

