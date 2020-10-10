MacBook Air’in tahtı sallantıda

Yaklaşık 1 kilo ağırlığındaki ürün, çok hafif ve ince. Her yere rahatlıkla götürülüp kullanılabilir. ister dizinizin üstünde, ister bir masada, isteseniz de yatarken göğsünüzün üzerinde, en uygun açıyı belirleyerek kullanabilirsiniz.

MateBook X’in üzerinde iki adet Type-C girişi ve bir de 3.5mm kulaklık ve mikrofon girişi yer alıyor. Ürünün ince ve hafif tasarımını göz önüne aldığımızda, daha fazla giriş imkânının sunulmaması normal. Öte yandan, kutudan bir de MateDock 2 çıkıyor. Bu aparat sayesinde HDMI ve VGA gibi girişlere de sahip olabiliyoruz.

Laptopun klavyesi oldukça sessiz ve alttan aydınlatmalı. Aydınlatma düzeyini azaltabilir ya da kapatabilirsiniz. Yumuşak kullanım sunan klavye, Türkçe karakter desteği sunmasıyla da yüzümüzü güldürüyor.

Klavyenin hemen altına geldiğimizde ise, gayet büyük boyutta ve en ufak dokunuşları dahi algılayabilen bir touch pad’le karşılaşıyoruz. Klavye ile dokunmatik pad’i birleştirdiğimizde, çoğu kez bir mouse’a gereksinim duymadan kullanım gerçekleştirebiliyorsunuz.