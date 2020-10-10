MacBook Air’in tahtı sallantıda

Yaklaşık 1 kilo ağırlığındaki ürün, çok hafif ve ince. Her yere rahatlıkla götürülüp kullanılabilir. ister dizinizin üstünde, ister bir masada, isteseniz de yatarken göğsünüzün üzerinde, en uygun açıyı belirleyerek kullanabilirsiniz.
MateBook X’in üzerinde iki adet Type-C girişi ve bir de 3.5mm kulaklık ve mikrofon girişi yer alıyor. Ürünün ince ve hafif tasarımını göz önüne aldığımızda, daha fazla giriş imkânının sunulmaması normal. Öte yandan, kutudan bir de MateDock 2 çıkıyor. Bu aparat sayesinde HDMI ve VGA gibi girişlere de sahip olabiliyoruz.
Laptopun klavyesi oldukça sessiz ve alttan aydınlatmalı. Aydınlatma düzeyini azaltabilir ya da kapatabilirsiniz. Yumuşak kullanım sunan klavye, Türkçe karakter desteği sunmasıyla da yüzümüzü güldürüyor.
Klavyenin hemen altına geldiğimizde ise, gayet büyük boyutta ve en ufak dokunuşları dahi algılayabilen bir touch pad’le karşılaşıyoruz. Klavye ile dokunmatik pad’i birleştirdiğimizde, çoğu kez bir mouse’a gereksinim duymadan kullanım gerçekleştirebiliyorsunuz.
MateBook X, 13 inç ekrana sahip. Bu ekranın çerçeveleri oldukça ince. Yüzde 90’lık bir ekran çerçeve oranından söz ediyoruz. Ince LTPS ekran, %100 sRGB renk gamına sahip ve 3:2 görüntüleme yapabiliyor. Kısacası ürün, görüntüleri net bir şekilde sunabiliyor ve ekranın dokunmatik olduğunu da belirtelim. Yani hem görüntüleme yapıyor hem de dokunuşlarınıza hızlı cevaplar verebiliyor.
Ürünün hoparlörleri nasıl?
Aslına bakarsanız böyle ince bir üründe böyle kaliteli işitsel detayların olması şaşırtıcı. Stereo hoparlör sistemi gayet başarılı ve bir şeyler izliyorken ya da dinliyorken çoğu kez kulaklığa ihtiyaç duymuyorsunuz.
Laptop, Intel’in 10. nesil Core i5 işlemcisine sahip. Bunun yanında 16GB DDR3 RAM ve 512GB SSD depolama faktörleri var. Grafik tarafında da Intel UHD grafik kartından yararlanılıyor.
Yani kısacası bu ürün, ofis işleriniz ve internet gezintileriniz için yüksek performans sunan, rahatlıkla taşınabilir bir PC.
İnternet demişken, üründe Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 6 teknolojilerinin de olduğunu belirtelim. Yani uygun bir sisteminiz varsa, kablosuz olarak yüksek hızlara erişmeniz çok kolay.
Yük altındayken gürültülü mü çalışıyor, ısınma yaşanıyor mu?
Yaptığımız denemelerde, aynı anda birden fazla internet sekmesi, video dosyası ve birkaç programı açıp, sırasıyla ilgilendik ve ciddi bir performans kaybı yaşamadık. Öte yandan, ciddi bir ısınma seviyesi de olmadı. Ve evet, gayet sessiz bir bilgisayar olduğunu söyleyebiliriz.
Tam şarj ile 7 saat civarı kullanım sunabilen ürün, neredeyse tek şarj ile bir günlük mesainizi tamamlamanıza yardımcı olabilir. Şarj adaptörü ufak boyutlarda olduğu için yanınızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz ve yarım saatlik şarj ile ek olarak birkaç saat ek kullanım elde edebilirsiniz. Unutmadan, Type-C şarj kablosunun da yaklaşık 2 metre uzunlukta olduğunu da belirtelim.
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