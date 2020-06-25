MacBook kullancıları dikkat! Bunları ilk kez duyacaksınız...

Daha ilk görüşte minimalist tasarımlarıyla diğer pek çok dizüstü bilgisayardan ayrılmayı başaran Macbooklar, yalnızca görüntü açısından değil; aynı zamanda özellik açısından da oldukça cazip detayları beraberinde getiriyor. Bu özelliklerin bazıları benzersiz bir pratiklik içerirken bazıları ise depolama, paylaşım ve güvenlik gibi farklı alanlarda yenilikçi teknolojiler sunuyor.

TIME MACHINE İLE YEDEKLEME İŞLEMİ ÇOCUK OYUNCAĞI

Tüm Macbook modellerinde yer alan Time Machine ile veri yedekleme işlemi o kadar kolay ki tek yapmanız gereken birkaç adımda ayarlarınızı oluşturmak ve harici diskinizi bilgisayara bağlamak. Bu noktadan sonrasını Macbook, siz ekranı kapatmış olsanız dahi Power Nap özelliğiyle kendisi tamamlıyor. Uyku modundayken dahi yedekleme yapabilmesi, Macbooklar'ın en eşsiz özelliklerinden biri sayılıyor.

AIRDROP SAYESİNDE DOSYA TRANSFERİ FARKLI BİR BOYUT KAZANIYOR

Diğer bilgisayarlarda kolayca dosya paylaşımı yapabilmek için genellikle aynı ağ içerisinde olmak, çeşitli bağlantılara sahip olmak gibi ek işlemler gerekiyor. Ancak Macbook modellerinde aynı ağa bağlı olma şartı bulunmadığı gibi AirDrop sayesinde arkadaşınızın Macbook'una dosya göndermek için sürükle bırak işlemini gerçekleştirmeniz yeterli oluyor.