MacBook kullancıları dikkat! Bunları ilk kez duyacaksınız...

Daha ilk görüşte minimalist tasarımlarıyla diğer pek çok dizüstü bilgisayardan ayrılmayı başaran Macbooklar, yalnızca görüntü açısından değil; aynı zamanda özellik açısından da oldukça cazip detayları beraberinde getiriyor. Bu özelliklerin bazıları benzersiz bir pratiklik içerirken bazıları ise depolama, paylaşım ve güvenlik gibi farklı alanlarda yenilikçi teknolojiler sunuyor.
Tüm Macbook modellerinde yer alan Time Machine ile veri yedekleme işlemi o kadar kolay ki tek yapmanız gereken birkaç adımda ayarlarınızı oluşturmak ve harici diskinizi bilgisayara bağlamak. Bu noktadan sonrasını Macbook, siz ekranı kapatmış olsanız dahi Power Nap özelliğiyle kendisi tamamlıyor. Uyku modundayken dahi yedekleme yapabilmesi, Macbooklar'ın en eşsiz özelliklerinden biri sayılıyor.
Diğer bilgisayarlarda kolayca dosya paylaşımı yapabilmek için genellikle aynı ağ içerisinde olmak, çeşitli bağlantılara sahip olmak gibi ek işlemler gerekiyor. Ancak Macbook modellerinde aynı ağa bağlı olma şartı bulunmadığı gibi AirDrop sayesinde arkadaşınızın Macbook'una dosya göndermek için sürükle bırak işlemini gerçekleştirmeniz yeterli oluyor.
Dizüstü bilgisayarlar hem taşınabilirliği hem de maddi değerleri yüksek cihazlar oldukları için her zaman çalınma riski taşıyor. En ufak bir dikkatsizlikte pek çok kişi gibi siz de dizüstü bilgisayarınızı çaldırabilirsiniz fakat Macbook modellerindeki iCloud ve Mac'imi Bul servisi aracılığıyla çalınan Macbook'unuzun yerini saniyeler içinde öğrenebilir hatta Mac'inizi kilitleyip, diskinizi dahi silebilirsiniz.
Hangi bilgisayarda olursa olsun dosyaları açmadan içerisinde ne olduğunu öğrenebilmek, kuşkusuz hem zaman hem efor açısından büyük fayda sağlıyor. Genellikle diğer bilgisayarlarda bu durum görsellerin ön izlemesini görebilmekle sınırlı kalsa da Macbook modellerinde Finder üzerinden resim, müzik, doküman gibi birbirinden farklı içeriklerin ön izlemesine boşluk tuşuna basarak açmadan ulaşabiliyorsunuz. Resimlerde görselin tamamı ön izleme olarak görülebiliyor, müziklerde doğrudan ilgili parça çalmaya başlıyor, PDF gibi dokümanlarda ise ön izlemede dahi sayfalar arası geçiş yapabiliyorsunuz.
Eğer Macbook'unuzun modelini, üretim yılını, bellek, seri numarası ve yazılım gibi birbirinden farklı detaylarını öğrenmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey; sol üstteki Apple menüsünden "Bu Mac Hakkında" kısmına gelerek "Daha Fazla Bilgi" butonuna tıklamak. Böylece cihazınızla ilgili en önemli bilgilere anında ulaşabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum