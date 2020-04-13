MacBook Pro 14 inç boyutuyla kullanıcıları karşılayacak

Şirket bunu MacBook Pro modelleri ile kırmak istiyor. Özellikle de grafik tasarım sektöründe çalışanların büyük bir rağbet gösterdiği bu modeller, tasarım harikaları yaratabiliyor. Apple da grafik tasarımcılara önemli bir jest yapacak gibi görünüyor. Ayrıca şirket daha başka yeniliklere de kapısını açtı.

YENİ MACBOOK PRO YENİLİKLERLE GELECEK

Apple, geçen ay yeni iPad Pro ile birlikte yeni MacBook Air dizüstü bilgisayarını kullanıcılara sunmuştu. Cihaz 16 inç MacBook Pro modelinde olduğu gibi Magic Keyboard ile Apple severlere merhaba dedi. Yeni geliştirilmesi düşünülen 14 inç MacBook Pro için de bu tür yeniliklerin yapılması düşünülüyor.

YENİ MACBOOK PRO ÖZELLİKLERİ VE MUHTEMEL FİYATI

MacBook Pro’da büyük bir ihtimalle yeni 10 nm tabanlı 10. nesil Intel Ice Lake işlemcisi tercih edilecek. Yapılan tahminler bu modelin önümüzdeki ay piyasaya çıkacağını gösteriyor. Fiyat konusunda ise henüz bir netlik bulunmuyor. Fikir verici olması açısından 13 inç MacBook Pro, 10.299 TL’lik bir fiyatla biliniyor. Muhtemelen bu yeni cihazın da benzer bir fiyata sahip olması bekleniyor.

Apple şirketi hem donanım hem de yazılım açısından bazı yenilikler deniyor. Bakalım bu yıl Apple için neler gösterecek? Sizce şirket doğru adımlar atıyor mu?

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