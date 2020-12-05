MacBook Pro 2021 önemli değişikliklerle gelecek

Apple, içinde yeni Apple Silicon M1 çip bulunan yeni Macbook Pro 13’ü piyasaya sürmüştü. Ancak, Macbook Pro 13’ün bile hala aynı tasarıma sahip olduğu çoğumuz biraz hayal kırıklığına uğradık. Ming-Chi Kuo’ya göre, Apple, önümüzdeki yıl için hem yepyeni tasarım hem de Mini-LED ekran içeren iki Macbook Pro 2021 modeli geliştirecek.

Ming-Chi Kuo, Apple’ın yepyeni bir form faktörüne sahip iki MBP modelini Mini-LED ekran ile güçlendireceğini söylüyor. Analist ayrıca yakın zamanda piyasaya sürülen.Apple M1’e göre önemli bir hız artışı sunan Apple Silicon ile piyasaya süreceğini tahmin ediyor.

Bu MBP modellerinin 2021’in sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca yeni bir Macbook Air modelinin, yine yepyeni tasarımla birlikte 2022 yılında gelmesi bekleniyor.

Kuo ayrıca, Apple tarafından piyasaya sürülen Mini-LED cihazlar için, 2021’de yaklaşık 10 ila 12 milyon ve 2022’de 25 ila 28 milyon olmak üzere çok daha yüksek sevkiyatlar öngörüyor.

Apple’ın 2021’de piyasaya sürülecek Mini-LED cihazları, hem Macbook Pro modellerini hem de 2021’in ilk yarısında piyasaya sürüleceği söylenen bir iPad Pro modeli olacak.