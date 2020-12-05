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MacBook Pro 2021 önemli değişikliklerle gelecek

05.12.2020 09:41 | Son Güncelleme:
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MacBook Pro 2021 önemli değişikliklerle gelecek

MacBook Pro 2021 modelinin ARM tabanlı yeni nesil Apple Silikon işlemci ve ekran konusunda çığır açan Mini-LED ile geleceği ortaya çıktı.

Apple, içinde yeni Apple Silicon M1 çip bulunan yeni Macbook Pro 13’ü piyasaya sürmüştü. Ancak, Macbook Pro 13’ün bile hala aynı tasarıma sahip olduğu çoğumuz biraz hayal kırıklığına uğradık. Ming-Chi Kuo’ya göre, Apple, önümüzdeki yıl için hem yepyeni tasarım hem de Mini-LED ekran içeren iki Macbook Pro 2021 modeli geliştirecek.

Ming-Chi Kuo, Apple’ın yepyeni bir form faktörüne sahip iki MBP modelini Mini-LED ekran ile güçlendireceğini söylüyor. Analist ayrıca yakın zamanda piyasaya sürülen.Apple M1’e göre önemli bir hız artışı sunan Apple Silicon ile piyasaya süreceğini tahmin ediyor.

Bu MBP modellerinin 2021’in sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca yeni bir Macbook Air modelinin, yine yepyeni tasarımla birlikte 2022 yılında gelmesi bekleniyor.

Kuo ayrıca, Apple tarafından piyasaya sürülen Mini-LED cihazlar için, 2021’de yaklaşık 10 ila 12 milyon ve 2022’de 25 ila 28 milyon olmak üzere çok daha yüksek sevkiyatlar öngörüyor.

Apple’ın 2021’de piyasaya sürülecek Mini-LED cihazları, hem Macbook Pro modellerini hem de 2021’in ilk yarısında piyasaya sürüleceği söylenen bir iPad Pro modeli olacak.

Mini-LED teknolojisi sayesinde hem daha iyi görüntüler sunulabilecek hem de batarya kullanımda önemli ölçüde düşüş yaşanacak. ARM tabanlı işlemcisinin de şarj konusunda çok verimli olması ile MacBook’ların kullanım süreleri bir hayli artacak gibi görünüyor.

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