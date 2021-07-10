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MacBook Pro’da köklü değişiklik

10.07.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSSC analistleri, markanın yeni 2021 MacBook Pro’lardan Touch Bar’ı çıkarabileceği iddialarını doğruladı. Apple Touch Bar yaklaşan Mac Book Pro’da olmayabilir.

MacBook Pro’da köklü değişiklik

Apple, Touch Bar’ı 2016’da MacBook’larda tanıtmıştı. O zamandan beri, birkaç Pro Apple dizüstü bilgisayarın geleneksel işlev tuşlarının yerini alan dijital dokunmatik şeride sahip olduğunu gördük.

Ancak uygulama planlandığı gibi gitmedi. Kullanıcılar, Touch Bar’ın geleneksel işlev tuşları kadar kullanışlı olmadığını bildirdi. Bu yüzden Apple Touch Bar tamamen ortadan kaldırılabilir ve yaklaşmakta olan MacBook Pro modellerinde eski işlev tuşlarını geri getirilebilir.

Display Supply Chain Consultants‘tan gelen haberde Apple gelecek yıl 10.9 inç OLED ekran panelli bir iPad piyasaya sürecek. Ayrıca, DSSC, Apple Touch Bar kısmının artık kalkacağını da ekledi. Bunun sebebi geleneksel bir işlev satırı için yer açılması.
Ayrıca sızan diğer kaynaklar iPhone üreticisinin gelecekteki bir MacBook Pro modelinde “Touch Bar’ı iptal edeceğini” de doğruladı. DSSC, “Touch Bars, 2021 yılının ilk çeyreğinde %18 birim pay ve %1.2 gelir payı ile 3 numaralı uygulama olmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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