MacBook Pro kullanıcıları dikkat: Apple ücretsiz pil değişim programı başlattı!

Apple değişim programı başlatarak cihazlarında karşılaşılan sorunların çözülmesi için adımlar atıyor. Cupertinolu şirket daha önce birçok kez böyle adımlar atmıştı. Bazı iPhone 11 modelleri için çok yakın bir tarihte başlatılan ''iPhone 11 ekran değişim programı'' buna en iyi örnek. Apple şimdi ise bazı MacBook Pro modellerinde karşılaşılan can sıkıcı pil sorununu çözmek üzere böylesine bir program başlatmış durumda.

APPLE ÜCRETSİZ PİL DEĞİŞİM PROGRAMINI DUYURDU

2016 ve 2017 model MacBook Pro'lar için Apple harekete geçti. Bazı kullanıcıların MacBook Pro cihazlarının yüzde 1'den fazla şarj olmamasından şikayet etmesi üzerine Apple, söz konusu modeller için ücretsiz MacBook Pro batarya değişim programı başlattı. Bu program için Apple Destek sayfası üzerinden bir de makale yayınlayan şirket, çok az sayıdaki 2016 veya 2017 model MacBook Pro modellerinde pilin yüzde 1'den fazla şarj olmaması sorunu yaşandığını ve bu cihazların pil sağlığı kısmında ''Servis Öneriliyor'' bilgisi gösterdiğini söyledi. Makalede sorun ile karşılaşılan kullanıcıların pilin ücretsiz bir şekilde değiştirilmesi adına Apple ile iletişime geçmesi istendi.