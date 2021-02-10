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MacBook Pro kullanıcıları dikkat: Apple ücretsiz pil değişim programı başlattı!

10.02.2021 14:52 | Son Güncelleme:
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MacBook Pro kullanıcıları dikkat: Apple ücretsiz pil değişim programı başlattı!

Apple, ücretsiz MacBook değişim programını duyurdu. Program kapsamında Apple, şarj yüzdesi yüzde 1'in üzerine çıkmayan ve servise gitmesi önerilen 2016 ve 2017 model MacBook Pro modellerinin pilini ücretsiz olarak değiştirecek.

Apple değişim programı başlatarak cihazlarında karşılaşılan sorunların çözülmesi için adımlar atıyor. Cupertinolu şirket daha önce birçok kez böyle adımlar atmıştı. Bazı iPhone 11 modelleri için çok yakın bir tarihte başlatılan ''iPhone 11 ekran değişim programı'' buna en iyi örnek. Apple şimdi ise bazı MacBook Pro modellerinde karşılaşılan can sıkıcı pil sorununu çözmek üzere böylesine bir program başlatmış durumda.

APPLE ÜCRETSİZ PİL DEĞİŞİM PROGRAMINI DUYURDU

2016 ve 2017 model MacBook Pro'lar için Apple harekete geçti. Bazı kullanıcıların MacBook Pro cihazlarının yüzde 1'den fazla şarj olmamasından şikayet etmesi üzerine Apple, söz konusu modeller için ücretsiz MacBook Pro batarya değişim programı başlattı. Bu program için Apple Destek sayfası üzerinden bir de makale yayınlayan şirket, çok az sayıdaki 2016 veya 2017 model MacBook Pro modellerinde pilin yüzde 1'den fazla şarj olmaması sorunu yaşandığını ve bu cihazların pil sağlığı kısmında ''Servis Öneriliyor'' bilgisi gösterdiğini söyledi. Makalede sorun ile karşılaşılan kullanıcıların pilin ücretsiz bir şekilde değiştirilmesi adına Apple ile iletişime geçmesi istendi.

MacBook Pro pil değişim programı

MACBOOK PRO'NUZUN PİL SAĞLIĞINI KONTROL EDİN

2016 veya 2017 MacBook Pro sahibiyseniz cihazınızın ücretsiz pil değişim programına uygun olup olmadığını kontrol etmenizin yolu var. Bunun için MacBook pil sağlığı bölümüne giderek, pil sağlığınıza bakabilirsiniz. Eğer burada pil sağlığı, pilin ''Normal'' olduğunu gösteriyorsa piliniz söz konusu problemden etkilenmemiş demektir. ''Servis Öneriliyor'' iletisi görünüyorsa Apple ile iletişime geçmeniz şart.

Apple ayrıca bu sorunun diğer 2016 ve 2017 MacBook Pro bilgisayarlarda yaşanmasını önlemek üzere bir macOS güncellemesi yayımladığını belirterek, kullanıcıların cihazlarını macOS Big Sur 11.2.1 ve üstü bir yazılıma veya macOS Catalina 10.15.7 ek güncellemesine yüklenmesini tavsiye ediyor.

MACBOOK'TA PİL SAĞLIĞI NASIL KONTROL EDİLİR?

macOS Big Sur'da;

  • Apple menüsü > Sistem Tercihleri'ni seçin.
  • Pil'i tıklayın.
  • Kenar çubuğunda Pil'i seçin.
  • Ardından Pil Sağlığı'nı tıklayın.

macOS Catalina veya önceki sürümlerde;

  • Option tuşunu basılı tutun.
  • Pil durumu menüsünü görüntülemek için menü çubuğundaki pil simgesini tıklayın.
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İŞTE 2016 VE 2017 MODEL MACBOOK PRO'LAR

  • MacBook Pro (13 inç, 2016, İki Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası)
  • MacBook Pro (13 inç, 2017, İki Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası)
  • MacBook Pro (13 inç, 2016, Dört Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası)
  • MacBook Pro (13 inç, 2017, Dört Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası)
  • MacBook Pro (15 inç, 2016)
  • MacBook Pro (15 inç, 2017)
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