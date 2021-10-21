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MacBook Pro'nun M1 Max GPU'su Metal testinde: M1'den 3 kat daha hızlı çıktı!

21.10.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni MacBook Pro'larda yer alan M1‌ Max'in ilk grafik testi sonucu ortaya çıktı. Teste göre, M1 Max GPU'su Apple'ın ARM tabanlı ilk nesil Apple Silicon işlemcisi M1'den 3 kat daha hızlı.

MacBook Pro'nun M1 Max GPU'su Metal testinde: M1'den 3 kat daha hızlı çıktı!

Apple yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinde M1 Pro ve M1 Max adını verdiği iki yeni işlemci kullandı. M1 Max ise en yüksek performanslı model olarak karşımıza çıktı. M1 Max'in M1'e göre ne kadar güçlü olduğunu Geekbench 5 Metal testinden alınan sonuç ortaya koydu.

İŞTE M1 MAX'İN ALDIĞI PUAN

Geekbench web sitesine yüklenen test bilgilere göre, M1 Max GPU'su Geekbench 5 Metal testinden 68.870 puan aldı. Bu sonuç, M1 Max'in grafik performansının 13 inç MacBook Pro'da bulunan M1 çipinden 3 kata kadar hızlı olduğunu gösterdi. Ancak dahası da var.

M1 Max Metal testi

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M1 MAX AMD RADEON PRO 5600M'DEN ÇOK DAHA HIZLI

M1 Max'in GPU'sunun Apple'ın önceki nesil 16 inç MacBook Pro'sunda bulunan en performanslı GPU seçeneği olan AMD Radeon Pro 5600M ile karşılaştırıldığında ise yüzde 62 daha hızlı olduğu ortaya çıktı.

Web sitesine göre puan, M1 Max çipinin 64 GB RAM'e sahip versiyonundan geliyor. Ancak testteki M1 Max çipinin 24 çekirdekli varyant mı yoksa 32 çekirdekli varyant mı olduğu belli değil.

Apple'ın aktardığı kadarıyla, M1 Max'teki 32 çekirdekli GPU, M1'den 4 kata kadar daha hızlı.

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Şirkete göre çip, kompakt bir profesyonel dizüstü bilgisayardaki üst düzey bir GPU ile karşılaştırılabilir bir performans sunarken yüzde 40'a kadar daha az güç tüketiyor.

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Apple
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