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MacBook Pro'ya ince çerçeveli rakip: Honor MagicBook Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.09.2020 17:21 | Son Güncelleme

Honor, Honor Watch GS ve Honor Watch ES'i tanıttığı IFA 2020 etkinliğinde Honor MagicBook Pro'yu da görücüye çıkarttı. İnce bir tasarıma sahip olan Honor MagicBook Pro'nun kalbinde AMD Ryzen 5 4600H bulunuyor. Peki Honor MagicBook Pro özellikleri ile neler sunuyor? Honor MagicBook Pro'nun fiyatı ne kadar? İşte tüm bu soruların yanıtı...

MacBook Pro'ya ince çerçeveli rakip: Honor MagicBook Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Honor düzenlediği etkinlikte birçok ürününü ilk kez kameraların karşısına çıkarttı. Bu ürünlerden ikisi Honor Watch GS Pro ve Honor Watch ES adını taşıyan iki akıllı saatti. Bu akıllı saatlerin dışında Honor, dikkat çeken bir ürününü daha müşterilerine sundu. Bu ürün, ince bir tasarıma ve neredeyse çerçevesiz ekranıyla öne çıkan Honor MagicBook Pro'ydu.

HONOR MAGİCBOOK PRO ÖZELLİKLERİ

Honor MagicBook Pro, 16,1 inç büyüklüğünde Full HD bir ekrana sahip. Ekran ince çerçeveleri sayesinde yüzde 90 ekran / gövde oranı sunuyor. Bilgisayar gücünü ise AMD Ryzen 5 4600H işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 16 GB çift kanallı DDR+ RAM ve 512 GB PCle NVMe SSD depolama alanı eşlik ediyor. 'İnceyse ısınma sorununu nasıl çözüyor?' diyebilirsiniz. Honor, bunun için Honor MagicBook Pro'yu çift fan ve ısı iletim borusu ile desteklemiş durumda ve Honor'un iddiasına göre MagicBook Pro bu sayede MagicBook 14 Pro'ya göre yüzde 20 daha bir soğutma sunuyor.

Honor MagicBook Pro özellikleri

Windows 10 ile gelen Honor MagicBook Pro, 10,5 saate kadar kullanım sağlıyor. Bilgisayar, 65W hızlı şarj desteğini de bünyesinde barındırıyor. Böylece yarım saatte bataryasının yüzde 50'sini doldurabiliyor. Bilgisayarın güç butonunda ise bir parmak izi okuyucu bulunuyor. Huawei markalı dizüstü bilgisayarlardan hatırlayacağınız üzere, Honor MagicBook Pro'nun ön kamerası da tuşların arasında açılır kapanır bir şekilde konumlanıyor.

Honor MagicBook Pro fiyatı

HONOR MAGİCBOOK PRO FİYATI

Honor MagicBook Pro'nun fiyatı 899,9 euro olarak listelenmiş durumda. MacBook modelleri ile rekabete girmesi beklenen Honor MagicBook Pro, 7 Eylül'de ise Avrupa'da satışa sunulacak.

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