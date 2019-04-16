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Macera Bursa’da başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 15:40 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve il Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ‘Maceraya Hazır mısın?’ Hüdavendigar Kent Parkı’nda başladı.

Macera Bursa’da başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve il Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ‘Maceraya Hazır mısın?’ Hüdavendigar Kent Parkı’nda başladı. 17 ilçeden 1100 öğrencinin iştirakiyle yapılan etkinlik 21 Nisan Pazar günü son bulacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde öğrencileri sporla buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl 250 bin öğrencinin sporla buluşturulması hedeflenen BOSE kapsamında gerçekleştirilen Maceraya Hazır mısın? etkinliği parkur yarışlarıyla başladı. Gelişme çağındaki çocukların, beceri, koordinasyon, sürat, çabukluk, iletişim kurma ve birlikte hareket etme gibi hünerlerini sergileme ve geliştirme fırsatı bulacakları faaliyete 17 ilçeden 6,7,8 ve 9. sınıf öğrencilerinden oluşan 1100 çocuk katılacak. En iyi dereceyi elde eden öğrencilerin madalya ile ödüllendirileceği etkinlik 21 Nisan Cuma günü saat 11:30’da yapılacak ödül töreni ile son bulacak.

Macera Bursa’da başladı

Macera Bursa’da başladı

Macera Bursa’da başladı

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