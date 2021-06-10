Macera geleceğe taşınıyor: Battlefield 2042 tanıtıldı! İşte bilmeniz gereken her şey

Battlefield 6 veya Battlefield 2042 olarak adlandırılacağı söylenen yeni oyun bir süredir gündemde. Hatta daha önce oyuna dair birçok sızıntının yapıldığını gördük. Ancak dün akşam saatlerinde işler tam anlamıyla değişti. Çünkü DICE'ın geliştirdiği, Electronic Arts'ın yayıncılığını üstlendiği Battlefield 2042 resmi fragmanıyla karşımıza çıktı.

İŞTE BATTLEFIELD 2042'NİN FRAGMANI

Battlefield 2042'nin teması adından da anlayabileceğiniz üzere gelecek. Oyun, 2042'de geçiyor. Bu yüzden oyunda robot gibi yüksek teknolojiye sahip materyaller görmek mümkün. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan fragmana geçelim.

Battlefield 2042'nin fragmanı, karlı dağların olduğu bir bölgede yaşanan aksiyon dolu sahnelerle başlıyor. Fakat fragman boyunca bu bölge ile sınırlı kalınmıyor. Karlı dağların olduğu bölgeden gökdelenlerin boy boy dizildiği bir şehre geçiliyor. Burada da tam bir kaos ortamı hakim. Spot benzeri savaş robotu da tam bu noktada karşımıza çıkıyor. Fragmanda Battlefield tutkunlarının yakından tanıyacağı, bir saygı duruşu niteliğinde oldukça şaşırtıcı bir it dalaşı sürprizi de var.