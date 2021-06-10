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Macera geleceğe taşınıyor: Battlefield 2042 tanıtıldı! İşte bilmeniz gereken her şey

10.06.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Battlefield 2042, artık resmileşti. Dün akşam saatlerinde Battlefield 2042 olarak adlandırılan ve gelecekte geçen yeni oyunun fragmanı yayınlandı. Fragman, Battlefield 2042'ye ilk bakış atmamızı sağlarken pek çok detayı da gözler önüne seriyor.

Macera geleceğe taşınıyor: Battlefield 2042 tanıtıldı! İşte bilmeniz gereken her şey

Battlefield 6 veya Battlefield 2042 olarak adlandırılacağı söylenen yeni oyun bir süredir gündemde. Hatta daha önce oyuna dair birçok sızıntının yapıldığını gördük. Ancak dün akşam saatlerinde işler tam anlamıyla değişti. Çünkü DICE'ın geliştirdiği, Electronic Arts'ın yayıncılığını üstlendiği Battlefield 2042 resmi fragmanıyla karşımıza çıktı.

İŞTE BATTLEFIELD 2042'NİN FRAGMANI

Battlefield 2042'nin teması adından da anlayabileceğiniz üzere gelecek. Oyun, 2042'de geçiyor. Bu yüzden oyunda robot gibi yüksek teknolojiye sahip materyaller görmek mümkün. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan fragmana geçelim.

Battlefield 2042'nin fragmanı, karlı dağların olduğu bir bölgede yaşanan aksiyon dolu sahnelerle başlıyor. Fakat fragman boyunca bu bölge ile sınırlı kalınmıyor. Karlı dağların olduğu bölgeden gökdelenlerin boy boy dizildiği bir şehre geçiliyor. Burada da tam bir kaos ortamı hakim. Spot benzeri savaş robotu da tam bu noktada karşımıza çıkıyor. Fragmanda Battlefield tutkunlarının yakından tanıyacağı, bir saygı duruşu niteliğinde oldukça şaşırtıcı bir it dalaşı sürprizi de var.

Battlefield 2042 it dalaşı

Daha fazla spoiler vermek istemediğimiz fragmanın tamamı ise yüksek grafiklerle dolu. Peki Battlefield 2042 ne zaman çıkacak?

Battlefield 2042 robot

ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI

Fragmanın sonunda yeni oyunun 13 Haziran'da oynanış videosunun yayınlacağı belirtilirken, oyunun 22 Ekim'de çıkacağı açıklandı. Farklı platformlara çıkacak, şimdiden ön sipariş verilebilen Battlefield 2042'nin fiyatı ise şu şekilde:

Battlefield 2042 PC (Steam, Epic Games Store) fiyatı

Battlefield 2042: 419,99 TL
Battlefield 2042 Gold Edition: 599,99 TL
Battlefield 2042 Ultimate Edition: 799,99 TL

Battlefield 2042 Xbox fiyatı

Xbox One için 499,99 TL (EA Play ile 449,99 TL)
Xbox Series X/S için 559,99 TL (EA Play ile 503,99 TL)

Battlefield 2042 PlayStation fiyatı
PS4 için 500 TL
PS5 için 560 TL
Battlefield 2042 Gold Edition: 700 TL
Battlefield 2042 Ultimate Edition: 900 TL

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