Macera sevenlerin en fazla ilgi gösterdiği su sporları etkinliği ise parasailing adı verilen deniz paraşütü oluyor. Hem tekne hem de karadan kalkış iniş yapılabilen deniz paraşütünde, yolcu çığlıklarla denizde süzülerek manzaranın tadını çıkarıyor.

Konyaaltı, Kemer, Manavgat, Alanya, Belek, Kundu'daki yaklaşık 300 parkurda deniz paraşütü, jet ski, banana, sürat botu, ringo, bot, deniz koltuğu, kürekli sörf, rüzgar sörfü gibi su sporu etkinlikleri yapılıyor. Etkinliklerin fiyatları ise 50 lira ile 300 lira arasında değişiyor.

Tatil için Antalya'ya gelen yerli ve yabancı turistler, denize girip sahillerde güneşlenmenin yanı sıra su sporlarıyla tatillerini daha da eğlenceli hale getiriyor.

Su sporlarını yapmadan önce turistleri bilgilendirdiklerini, gerekli tüm tedbirleri aldıktan sonra aktivitelere başlandığını vurgulayan Göltaş, bazı su sporlarında çeşitli kriterler bulunduğunu, deniz paraşütünde 180 kilonun üzerindekilerin ya da kalp rahatsızlığı bulunanların alınmadığını ifade etti.

Küçük yaştaki turistlerin banana ve deniz koltuğunu daha çok sevdiğine değinen Tekerek, su sporlarının eğlence amaçlı yapıldığını, tatilcilere eşsiz bir keyif sunulduğunu dile getirdi.

Su sporlarına ilginin her geçen yıl arttığını söyleyen Tekerek, "Konyaaltı sahilinde dünyanın her ülkesinden insan var. Sadece Alman ya da Rus değil, Pakistanlılar, Araplar, Sırbistanlılar hemen hemen her ülkeden insanı burada görebilirsiniz. Hepsi de su sporlarına ilgi gösteriyor. Daha çok ekonomik gücü iyi turistler, her gün gelerek etkinliklere katılıyor. Okullar tatil olduktan sonra nitelikli turist sayısı daha da artacaktır." diye konuştu.

- "Adrenalini yüksek etkinlikleri seviyorum"

İstanbul'dan tatil için Antalya'ya gelen İbrahim Akdemir, adrenalin dolu etkinlikleri çok sevdiğini söyledi.

Antalya'da deniz paraşütü, jet ski, deniz koltuğu gibi etkinlikler yaptığını anlatan Akdemir, "Özgür olmayı seviyorum. Paraşüt de size havada özgür olmanızı sağlıyor. Adrenalini yüksek etkinlikler tam bana göre. Heyecanlı sporları seviyorum, bana iyi geliyor." dedi.

Akdemir, fırsat buldukça paraşütten atlayış gerçekleştirdiğini bildirdi.

Eşi Tuğba Akdemir ise eşinin ısrarı üzerine paraşüte bineceğini belirterek, "Korku ve çekimserlik var. Etkinlikleri yaparken fotoğraf ve görüntü de çekiyoruz. Bunları arkadaş gruplarında paylaşacağım, yaşadıklarımı anlatacağım." ifadelerini kullandı.

