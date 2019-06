Küçük yaştaki turistlerin banana ve deniz koltuğunu daha çok sevdiğine değinen Tekerek, su sporlarının eğlence amaçlı yapıldığını, tatilcilere eşsiz bir keyif sunulduğunu dile getirdi.

Su sporlarına ilginin her geçen yıl arttığını söyleyen Tekerek, "Konyaaltı sahilinde dünyanın her ülkesinden insan var. Sadece Alman ya da Rus değil, Pakistanlılar, Araplar, Sırbistanlılar hemen hemen her ülkeden insanı burada görebilirsiniz. Hepsi de su sporlarına ilgi gösteriyor. Daha çok ekonomik gücü iyi turistler, her gün gelerek etkinliklere katılıyor. Okullar tatil olduktan sonra nitelikli turist sayısı daha da artacaktır." diye konuştu.

- "Adrenalini yüksek etkinlikleri seviyorum"

İstanbul'dan tatil için Antalya'ya gelen İbrahim Akdemir, adrenalin dolu etkinlikleri çok sevdiğini söyledi.

Antalya'da deniz paraşütü, jet ski, deniz koltuğu gibi etkinlikler yaptığını anlatan Akdemir, "Özgür olmayı seviyorum. Paraşüt de size havada özgür olmanızı sağlıyor. Adrenalini yüksek etkinlikler tam bana göre. Heyecanlı sporları seviyorum, bana iyi geliyor." dedi.

Akdemir, fırsat buldukça paraşütten atlayış gerçekleştirdiğini bildirdi.

Eşi Tuğba Akdemir ise eşinin ısrarı üzerine paraşüte bineceğini belirterek, "Korku ve çekimserlik var. Etkinlikleri yaparken fotoğraf ve görüntü de çekiyoruz. Bunları arkadaş gruplarında paylaşacağım, yaşadıklarımı anlatacağım." ifadelerini kullandı.