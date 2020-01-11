Macera ve doğa tutkunları şehir ortasında kamp havasını yaşıyor

İstanbul’da bir AVM düzenlediği ’’Doğa Sana Geliyor’’ temalı outdoor hobi günlerinde macera ve doğaseverleri bir araya getirdi. Vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterirken, çocuklar ise doyasıya eğlendi.

Modadan eğlenceye, sanattan mutfağa kadar birçok alanda hizmet veren İstMarina AVM, doğa severler için ’’Doğa Sana Geliyor’’ temalı outdoor hobi etkinliği düzenliyor. Macera ve doğaseverleri bir araya getiren etkinlikte, çocuklar da doyasıya eğlendi. Yarın son bulacak etkinlik, sürpriz isimleri ağırlamaya devam edecek. Düzenlenen keyifli etkinliklerin yanı sıra, outdoor markalarına ait tüm ürünlerin indirimli fiyatlarla tüketicilerle buluştuğu fuar, birbirinden eğlenceli yarışmalara ev sahipliği yapıyor.

’’AVM ile doğayı buluşturduk’’

Yaptıkları etkinlik hakkında bilgi veren İstMarina AVM’nin Müdürü Melih Çevik, ’’Doğa ile ilgilenen insanları birleştirmek için AVM’de alan düzenledik. Etkinliğimizin amacı, ziyaretçileri için hem alışveriş merkezi hem de doğada bulunmak için almak istedikleri tüm ürünleri bulabilecekleri alan oluşturmak. Aslında AVM ile doğayı buluşturduk. Ziyaretçilerin aileleriyle hoş vakit geçirebilecekleri etkinliklerin olduğu ve doğa ekipmanlarını bulabilecekleri alanı organize ettik. Ziyaretçilerimizden de olumlu tepkiler alıyoruz. Etkinliğimiz 3 günlük. Dün iyiydi, bugün de güzel geçiyor. Özellikle çocuklar tırmanma duvarına çok ilgi gösteriyor. Çadır kurma etkinliği ve çocuklara yönelik doğada hayatta kalma gibi bir takım eğitimlerimiz var. Bunlardan faydalanmak önemli. 7’den 70’e herkesin rahatlıkla vakit geçirebileceği organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Dericilik, hayatta kalma becerileri, dengede kalmak ve duvara tırmanmak gibi birçok organizasyonu bu etkinlikte gerçekleştiriyoruz’’ dedi.