'Maceracı' ifadede döküldü! İsimlerini tek tek sıraladı

"Ben, hatırladığım kadarıyla iki ya da üç kez kanalda cemaat sohbet toplantısına katıldım. Bu sohbetlerin büyük kısmı kanalda gerçekleşirdi. Katılmış olduğum sohbet toplantılarına benim dışımda yemek programı sunucu Oktay Usta, Sır Kapısı programını sunan Reha Yeprem, tarihçi Talha Uğurluer, sanatçı Gökmen Ürü, programcı Asım Yıldırım ve radyocu Asım Bozkuş gibi şahıslar katılırdı. Sohbet grubumuz benim gibi medya önünde olan ve sunuculuk yapanlardan oluşuyordu."

Savcılık ifadesinde, örgütün medya yapılanması ve örgüt üyelerinin bu yapılanma içerisinde tasnif edilmelerine ilişkin bilgiler aktaran Yeni, şunları ifade etti:

"ÖRGÜT BİZİ VİTRİN OLARAK KULLANDI"

Murat Yeni, hazırlamış olduğu "Maceracı" isimli programdan dolayı ülke genelinde tanınan ve sevilen bir simaya sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Düzenlenen etkinliklerde şahsımın seçilmiş olmasını vitrin pozisyonuma bağlıyorum. Katıldığım söz konusu etkinlikleri düzenleyen kesimin daha çok FETÖ'ye müzahir işletme ve kuruluşlar olması yine bu örgüte müzahir televizyon kanalında program yapıyor olmama bağlıyorum. Örgüt söz konusu etkinlikleri düzenlemekle mensup olanlar ile halkı kaynaştırmada bizi de vitrin pozisyonunda kullanıyordu. Etkinliklerden beklediği fayda da bundan ibaret."

Program bütçelerinin kısıtlı olması sebebiyle gittikleri illerde FETÖ'nün yurt ve okullarında konakladıklarını belirten Yeni, masrafların bir kısmının ise yine örgüt kuruluşları ve işletmelerince karşılandığını aktardı.

Yeni, ifadesinde profesyonel sunuculuk yaptığını bildirerek "Çekim yapacağım iller ve o ildeki esnafı Samanyolu televizyonunda konu araştırmacısı olarak görev yapan İlyaz Nayir belirlerdi. Biz de o ile gittiğimizde bu kişinin sağladığı irtibatla görüşür çekim yapardık." ifadesini kullandı.