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'Maceracı' programının sunucusu: FETÖ bizi vitrin olarak kullandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 19:16 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait, kapatılan Samanyolu televizyonunda 'Maceracı' isimli gezi programını sunan Murat Yeni, örgütün gerçek yüzünü göremediklerini ve kendilerinin bir vitrin olarak kullanıldığını söyledi.

ERZİNCAN, (DHA)- FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait, kapatılan Samanyolu televizyonunda 'Maceracı' isimli gezi programını sunan Murat Yeni, örgütün gerçek yüzünü göremediklerini ve kendilerinin bir vitrin olarak kullanıldığını söyledi.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, geçen 21 Kasım'da İstanbul'daki evinde yakalanıp Erzincan'a getirilen Murat Yeni'nin, 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan şüpheli sıfatı ile ifadesi alındı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Yeni, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 24 Kasım'da tutuklanarak cezaevine konuldu.
FETÖ'nün kapatılan Samanyolu televizyonunda 'Maceracı' isimli gezi programını sunan Murat Yeni, savcılıkta verdiği ifadesinde o dönemde örgütün gerçek yüzünü göremediklerini ve hep vitrin olarak kullanıldıklarını ileri sürdü. Yeni, şunları söyledi:
"O döneme kadar tanıdığım bu yapıya mensup insanları hep Anadolu'da börek açan anneler, temiz yüzlü çocuklar, eğitim gönüllüsü insanlar olarak bilirdim. Bu şok ortamında, birden bu insanlardan kopup, farklı ve daha sağlıklı analiz yapabilme imkanımız bulunmamaktaydı. Hatırladığım kadarıyla iki ya da üç kez kanalda cemaat sohbet toplantısına katıldım. Sohbetlerin büyük kısmı televizyon kanalında yapılırdı. Katılmış olduğum sohbet toplantılarına benim dışımda yemek programı sunucu 'Oktay Usta', 'Sır Kapısı' programını sunan Reha Yeprem, tarihçi Talha Uğurluer, sanatçı Gökmen Ürü, programcı Asım Yıldırım ve radyocu Asım Bozkuş gibi şahıslar katılırdı. Sohbet grubumuz benim gibi medyanın önünde olan ve sunuculuk yapanlardan oluşuyordu. Düzenlenen etkinliklerde şahsımın seçilmiş olmasını vitrin pozisyonuma bağlıyorum. Katıldığım söz konusu etkinlikleri düzenleyen kesimin daha çok FETÖ'ye müzahir işletme ve kuruluşlar olması, yine bu örgüte müzahir televizyon kanalında program yapıyor olmama bağlıyorum. Örgüt söz konusu etkinlikleri düzenlemekle, mensup olanlar ile halkı kaynaştırmada bizi de vitrin pozisyonunda kullanıyordu. Etkinliklerden beklediği fayda da bundan ibarettir. Programın bütçesi kısıtlı olduğu için gittiğimiz illerde örgütün yurt ve okullarında konaklıyorduk. Masrafların bir kısmını örgüt kuruluşları ve işletmelerince karşılanıyordu."
Şüpheli Murat Yeni, profesyonel sunuculuk yaptığını bildirerek çekim yapacağı ili ve kişileri Samanyolu televizyonunda konu araştırmacısı olarak görev yapan İlyaz Nayir'in belirlediğini söyledi.

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