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"Maceracı" programının sunucusuna FETÖ'den tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 22:11 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" programını sunan Murat Yeni, örgütün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen ve örgütün kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yeni tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına yönelik soruşturması çerçevesinde, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Piri Reis Mahallesi'ndeki evinde yakalanıp Erzincan'a getirilen Yeni'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Murat Yeni, sağlık kontrolünün ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Erzincan Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Yeni, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Yeni'nin, örgütün faaliyetlerine katılarak, sunuculuğunu yaptığı televizyon programı sebebiyle geldiği Erzincan'da "himmet" adı altında vatandaşlardan para topladığı öne sürüldü.

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