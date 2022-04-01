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Macerası Steve Jobs'un garajında başladı, dünyanın en değerlisi oldu: iPhone'un sırtladığı Apple, 46 yaşında!

01.04.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurucu ortağı Steve Jobs'un garajında üretilen ilk bilgisayar Apple-1 ile macerası başlayan ve yıllar sonra marka değeriyle "dünyanın en değerli markası" unvanını ele geçiren Apple, teknoloji dünyasına 1 Nisan 1976'da, yani 46 yıl önce adım attı. iPad, Apple Watch, AirPods ve Mac gibi ürünleri bulunan Apple'ın satışlarını ise büyük oranda iPhone sırtlıyor.

Macerası Steve Jobs'un garajında başladı, dünyanın en değerlisi oldu: iPhone'un sırtladığı Apple, 46 yaşında!

"Dünyanın en değerli markası" Apple'ın satışlarını iPhone sırtlıyor. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre ise şirket, 1 Nisan 1976'da Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından ABD'de kuruldu. Apple'ın serüveni, kurucusu Jobs'un garajında üretilen ilk bilgisayar Apple-1 ile başladı.

2 YIL SONRA 7,8 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Şirketin, Apple-1'in ardından kullanıma sunduğu Apple-2'nin sahip olduğu teknoloji, bilgisayar endüstrisinin gelişiminde önemli rol oynadı.

Kurulduğu yıldan 2 yıl sonra 7,8 milyon dolarlık satış rakamına ulaşan Apple, 1980 yılında 117 milyon dolarlık satış yaptı. Şirket, bilgisayar üretimiyle sektöre giriş yapsa da zamanla geliştirdiği farklı ürünleri de kullanıcılarla buluşturdu.

Apple

Günümüzde, akıllı telefon, bilgisayar, akıllı saat, kulaklık gibi birçok alanda ürün geliştiren Apple, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in araştırmasına göre, 355 milyar dolardan fazla marka değeriyle "dünyanın en değerli markası" konumunda bulunuyor. Apple, 2020 yılında 140 milyar dolar olan marka değerini, 2 yıl içerisinde yüzde 150'den fazla artırdı.

2021'DE 235,7 MİLYON ADET AKILLI TELEFON SATIŞI GERÇEKLEŞTİRDİ

Markanın ürünleri arasında; dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar (Mac ve MacBook modelleri), tablet (iPad), telefon (iPhone), akıllı saat (Apple Watch), kulaklık (AirPods) ve akıllı televizyon platformu (Apple TV) gibi çok sayıda ürün yer alıyor.

Şirket, ürettiği her üründe önemli satış rakamlarına ulaşsa da en yüksek geliri iPhone'dan sağlıyor. 2022'nin ilk çeyreğindeki satış verilerine göre, şirket, gelirlerinin yüzde 57,8'ini iPhone'dan elde etti. Gelir sıralamasında iPhone'u; yüzde 15,7 ile servisler, yüzde 11,8 ile giyilebilir ürünler ve aksesuarlar, yüzde 8,7 ile Mac ve yüzde 5,8 ile iPad takip etti.

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Bilgisayar üretimiyle serüvenine başlayan şirketin gelir kalemlerinde, iPhone ve servislerinin üst sıralarda yer alması, Apple'ın teknolojinin farklı alanlarındaki etkinliğini ortaya koyuyor.

Uluslararası veri şirketi IDC'nin verilerine göre, Apple geçen yıl 235,7 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Bu satış rakamıyla Apple, 272 milyon adet satış gerçekleştiren Samsung'un ardından yüzde 17,4 pazar payıyla akıllı telefon pazarının ikinci büyük oyuncusu oldu.

Geçen ay gerçekleştirdiği etkinlikte, çeşitli ürün gruplarındaki yeni modellerin tanıtımını yapan marka, ürünlerinde kullandığı Apple markalı işlemcilerin sahip olduğu yüksek teknolojiyle de dikkati çekiyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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