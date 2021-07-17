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Machine Gun Kelly: Megan Fox ile sevgili olmadan önce odamda posteri vardı

17.07.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce sevgilisi Megan Fox'un kan damlasını kolye yaptırdığını açıklayan şarkıcı Machine Gun Kelly ilişkisi hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Yıldız şarkıcı, "Megan Fox ile sevgili olmadan önce odamda posteri vardı" dedi.

Machine Gun Kelly: Megan Fox ile sevgili olmadan önce odamda posteri vardı

Yıldız şarkıcı Machine Gun Kelly ergenlik döneminde odasına şu sıralar sevgili olduğu Megan Fox'un posterini astığını açıkladı.

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Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Kelly sınıf arkadaşlarının bir gün onunla evleneceğine söylediğini de akardı.

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Kelly, daha önce sevgilisi Fox'un kan damlasını kolyeyle boynunda taşıdığını açıklamıştı.

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İkili çıktıklarına dair söylentilerin gün yüzüne çıkmasının ardından Temmuz 2020'de ilişkilerini doğrulamıştı.

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Kelly önceki ilişkisi Emma Cannon'dan bir kızı dünayay geldi. Fox ise Brian Austin Green'le evliliğinden üç çocuk sahibi.
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Megan Fox
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