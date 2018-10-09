LİEGE (AA) - Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, maçın hakemlerinin performansını eleştirerek, "10 kişi kalınca çok fazla maçı çevirmek mümkün olmadı." dedi.

Arslan, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda deplasmanda Standard Liege ile oynadıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşmasına Batman'da meydana gelen terör saldırısını lanetleyerek başladı.

Maça ilişkin, karşılıklı futbolun doğrularını üretmeye çalışan iki takım olduğunu belirten Arslan, "Biz de savunmadan çok üretmeyi düşündük maç öncesinde. Bunu da başardığımızı düşünüyorum ama bu seviyelerde yenmemesi gereken iki tane basit gol biraz da mağlubiyeti getirdi." diye konuştu.

Maçı puan alabilecek seviyeye getirdiklerini ifade eden Arslan, "10 kişi kalınca çok fazla maçı çevirmek mümkün olmadı. Karakterli oyun vardı. Futbolun güzellikleri için uğraşan iki takım vardı. O yüzden iki takımı da tebrik ediyorum. Biz ülkemizi temsil ettik. İyi de temsil ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "İki takımdan daha formsuz bir hakem triosu vardı"