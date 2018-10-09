HABER

Maçın ardından

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 05:17 | Son Güncelleme

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: - "10 kişi kalınca çok fazla maçı çevirmek mümkün olmadı" - "Futbolun ciddiyetinden ve güzelliklerinden biraz uzak gördüm hakemi"

LİEGE (AA) - Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, maçın hakemlerinin performansını eleştirerek, "10 kişi kalınca çok fazla maçı çevirmek mümkün olmadı." dedi.

Arslan, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda deplasmanda Standard Liege ile oynadıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşmasına Batman'da meydana gelen terör saldırısını lanetleyerek başladı.

Maça ilişkin, karşılıklı futbolun doğrularını üretmeye çalışan iki takım olduğunu belirten Arslan, "Biz de savunmadan çok üretmeyi düşündük maç öncesinde. Bunu da başardığımızı düşünüyorum ama bu seviyelerde yenmemesi gereken iki tane basit gol biraz da mağlubiyeti getirdi." diye konuştu.

Maçı puan alabilecek seviyeye getirdiklerini ifade eden Arslan, "10 kişi kalınca çok fazla maçı çevirmek mümkün olmadı. Karakterli oyun vardı. Futbolun güzellikleri için uğraşan iki takım vardı. O yüzden iki takımı da tebrik ediyorum. Biz ülkemizi temsil ettik. İyi de temsil ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "İki takımdan daha formsuz bir hakem triosu vardı"

Arslan, "İki takım oynamaya çalışırken, iki takımdan daha formsuz bir hakem triosu vardı. Futbolun ciddiyetinden ve güzelliklerinden biraz uzak gördüm hakemi. Verdiği kararlarla biraz tartışmaya açık bir tavrı vardı. Bu maçın güzelliğine katkı yapması gereken üçlü biraz formsuz göründü." değerlendirmesinde bulundu.

Bu akşamı da hanelerine bir artı olarak yazdıklarını belirten Arslan, "Merkez forvet oyuncularımız biraz daha formda olabilselerdi bugün en azından boş dönmezdik." dedi.

PARTNERÜnlü yıldız ile genç sevgilisi herkesin içinde...Ünlü yıldız ile genç sevgilisi herkesin içinde...
Meral Akşener'in evinin önünde gerginlikMeral Akşener'in evinin önünde gerginlik
Kaza yapan araç sürücüsü otomobili olay yerinde bırakıp kaçtıKaza yapan araç sürücüsü otomobili olay yerinde bırakıp kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akhisarspor Standard Liege UEFA Avrupa Ligi

En Çok Okunan Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

İlginizi Çekebilir

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan eleştirilere yanıt: Maaş söz konusu değil

Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan eleştirilere yanıt: Maaş söz konusu değil

ABD'den Türkiye'ye NATO haritalı Suriye mesajı!

ABD'den Türkiye'ye NATO haritalı Suriye mesajı!

Gözler Kızılcahamam'da! Erdoğan canlı yayında açıklayacak

Gözler Kızılcahamam'da! Erdoğan canlı yayında açıklayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Aydın'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Meral Akşener o geceyi anlattı: Talimatla geldiler

Meral Akşener o geceyi anlattı: Talimatla geldiler

Suç makinesi kadınlar önce kameralara sonra polise yakalandı

Suç makinesi kadınlar önce kameralara sonra polise yakalandı

Gökova Körfezi için alarm! Korkutan deprem açıklaması

Gökova Körfezi için alarm! Korkutan deprem açıklaması

TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Irak ve Suriye tezkeresi 1 yıl daha uzatıldı

TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Irak ve Suriye tezkeresi 1 yıl daha uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.