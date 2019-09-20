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Maçın ardından

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 01:50 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: - "Kötü bir görüntü var, bu anlamda Beşiktaş taraftarından özür diliyoruz" - Slovan Bratislava Teknik Direktörü Jan Kozak: - "Benim kariyerim açısından çok güzel bir maç oldu"

BRATİSLAVA (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Slovak rakipleri Slovan Bratislava'ya karşı kaybettikleri maça ilişkin, ''Kötü bir görüntü var, bu anlamda Beşiktaş taraftarından özür diliyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda deplasmanda Slovan Bratislava’ya 4-2 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avcı, Beşiktaş’ın kötü bir oyun sergilediğini ve bireysel hatalar yapıldığını söyledi.

Özelikle hücuma çıkarken savunma güvenliğinin alınamamasının sağlıklı bir açıklamasının olmadığını belirten Avcı, "Kötü bir görüntü var, bu anlamda Beşiktaş taraftarından özür diliyoruz. Bunun için içimizde çalışarak çözümler bulmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Avcı, takımda bir disiplin sorununun olmadığını kaydederek, yaşanan sıkıntıların çeşitli nedenlerden kaynaklanabileceğini, bunlara çözüm bulmaya çalışacaklarını anlattı.

Slovan Bratislava Teknik Direktörü Jan Kozak da maçın kendileri adına çok güzel sonuçlandığını ifade ederek, "Benim kariyerim açısından çok güzel bir maç oldu." diye konuştu.

Kozak, ilk yarıda Beşiktaş’ın 2-1 öne geçmesiyle zor anlar yaşadıklarını, maçta beraberliği yakaladıktan sonra daha iyi bir performans sergileyerek, sonucu kendi lehlerine çevirdiklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Bratislava Jan Kozak Slovan Bratislava UEFA

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