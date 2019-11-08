Maçın ardından

VİYANA (AA) - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında, Avusturya ekibi Wolfsberger'e karşı alınan 3-0'lık galibiyetin önemini vurgulayarak, "Çok önemli bir deplasmanda kazanarak ve grupta lider olarak yolumuza devam ediyoruz. Bu, bizim için çok sevindirici, oyuncularıma teşekkür ediyorum." dedi.

Graz Liebenau Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Buruk, maçtan önce çok dinamik, iyi bir takıma karşı oynayacaklarını belirttiklerini anımsatarak, her iki takımın da gole ulaşma şansının olduğunu ancak kendi takımının daha fazla pozisyon bulduğunu söyledi.

- "Lider olarak yolumuza devam ediyoruz"

Maçın sonlarına doğru attıkları ikinci ve üçüncü gollerle karşılaşmayı kontrol altına aldıklarını ifade eden Buruk, "Çok önemli bir deplasmanda kazanarak ve grupta lider olarak yolumuza devam ediyoruz. Bu, bizim için çok sevindirici, oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bu kadar yoğun maç haftalarında yürekten ve performanslı oynadılar, hepsini tebrik diyorum." diye konuştu.