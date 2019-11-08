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Maçın ardından

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 02:41 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: - "Çok önemli bir deplasmanda kazanarak ve grupta lider olarak yolumuza devam ediyoruz. Bu, bizim için çok sevindirici, oyuncularıma teşekkür ediyorum"

VİYANA (AA) - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında, Avusturya ekibi Wolfsberger'e karşı alınan 3-0'lık galibiyetin önemini vurgulayarak, "Çok önemli bir deplasmanda kazanarak ve grupta lider olarak yolumuza devam ediyoruz. Bu, bizim için çok sevindirici, oyuncularıma teşekkür ediyorum." dedi.

Graz Liebenau Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Buruk, maçtan önce çok dinamik, iyi bir takıma karşı oynayacaklarını belirttiklerini anımsatarak, her iki takımın da gole ulaşma şansının olduğunu ancak kendi takımının daha fazla pozisyon bulduğunu söyledi.

- "Lider olarak yolumuza devam ediyoruz"

Maçın sonlarına doğru attıkları ikinci ve üçüncü gollerle karşılaşmayı kontrol altına aldıklarını ifade eden Buruk, "Çok önemli bir deplasmanda kazanarak ve grupta lider olarak yolumuza devam ediyoruz. Bu, bizim için çok sevindirici, oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bu kadar yoğun maç haftalarında yürekten ve performanslı oynadılar, hepsini tebrik diyorum." diye konuştu.

Buruk, Wolfsberger takımının maçta geriye düştüğü zamanlarda açıklar verdiğine dikkati çekerek, 3-0 gibi bir sonucun kendileri için çok sevindirici olduğunu, grupta bütün takımların bir üst tura çıkma şansının devam ettiğini, bir sonraki maçı turuncu-lacivertli takımın kendi sahasında kazanması durumunda J Grubu'ndan çıkmayı garanti edebileceğini kaydetti.

- "Ülkemize bu galibiyeti armağan ediyoruz"

Avusturya ile Türkiye'nin ülke puanı için de yarıştığını hatırlatan Buruk, "Avusturya takımına karşı kazanmak bizi ayrıca mutlu etti. Ülkemize bu galibiyeti armağan ediyoruz." ifadesini kullandı.

- "Rakibimizi tebrik ediyoruz"

Wolsberger Teknik Direktörü Gerhard Struber ise üzücü bir akşam yaşadıklarını belirterek, "Burada iyi bir oyun ortaya koyarak puan ya da puanlar almak istedik, eşit seviyede bir oyun olması için çalıştık. Ancak rakibimiz teknik açıdan bizden daha iyiydi. Bize sahada alan bırakmadılar, çok iyi bir oyun ortaya koydular. Onları tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.

Penaltı pozisyonunun ve oyuncularından birinin kırmızı kart görmesinin, maçın kırılma anı olduğuna işaret eden Struber, ilk yarıda elde ettikleri bazı pozisyonları değerlendiremediklerini dile getirdi.

Hakemin aldığı kararlar üzerine konuşmak istemediğini söyleyen Struber, oynanan futbola odaklanmak istediklerini ve bu maçtan çıkartılması gereken dersler olduğunu ifade ederek, "Gelecekte Başakşehir gibi güçlü bir rakip karşısında neler yapmamız gerektiği hususunda, takımımızın kendisini geliştirmesi gerekiyor." diye konuştu.

Medipol Başakşehir bu sonuçla J Grubu'nda liderliğe yükseldi.

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3-0 Medipol Başakşehi UEFA Viyana Wolfsbergere

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